Водій автобуса, з якого випала і загинула дитина, постане перед судом

Водій автобуса, з якого випала і смертельно травмувалась неповнолітня, постане перед судом, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно водія автобуса з міжміських перевезень за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої).

Встановлено, що 18 жовтня 2019 року на ділянці автодороги «Тернопіль – Скалат – Жванець» із пошкодженим дорожнім покриттям у вигляді вибоїн та напливів, водій автобуса не обрав безпечну швидкість руху для контролю за рухом транспортного засобу. Кермувальник допустив наїзд на перешкоду і в результаті цього технічно справний запірний механізм аварійного виходу задніх дверей відімкнувся та з нього випала неповнолітня пасажирка. Також водій не забезпечив перевезення пасажирів з обов’язковим наданням їм місць для сидіння, в порушення вимог ПДР України, внаслідок чого дівчинка під час руху транспорту стояла біля дверей, а не займала місце для сидіння. Випавши на дорогу, потерпіла отримала травми від яких настала її смерть по дорозі до медичного закладу.

Розслідування завершено.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, випала з рейсового автобуса та загинула неповнолітня дитина 18 жовтня минулого року. Дівчинка їхала з Тернополя додому у Підволочиський район в автобусі Кам’янець-Подільський-Тернопіль.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада швидкої. Потерпілу госпіталізували до лікарні, але врятувати їй життя не вдалося.

За словами очевидців, у автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей та гралася з телефоном.

Між селом Колодіївка та Скалатом колесо автобуса попало в яму. Неповнолітня зачепила ручку дверей і вони відкрилися. Дитина випала на асфальт та вдарилася головою. Водій надавав медичну допомогу, поки їхала швидка.