На Тернопільщині лише чотири птахоферми з 17 працюють без порушень!

На Тернопільщині за період з 4-го по 25-те лютого 2020 року провели позапланові перевірки суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з вирощуванням, утриманням та реалізацією живої птиці. Всього було обстежено 17 спеціалізованих птахогосподарств. Головним завданням було перевірити дотримання закритого режиму роботи, як одного з основних методів запобігання занесенню збудників інфекційних захворювань в господарства.

При цьому виявлено ряд порушень ветеринарного законодавства, які можуть сприяти проникненню в господарства збудників інфекційних захворювань, зокрема високопатогенного грипу, хвороби Ньюкасла, інших хвороб та суттєво вплинути на погіршення епізоотичної ситуації в області.

Так птахогосподарство СФГ «Колосок» с.Чернихівці Збаразького району не працює у закритому режимі: відсутній санпропускник, територія не доогороджена, туди мають доступ посторонні особи та бродячі тварини, працівники не забезпечені спецодягом та спецвзуттям. Перед заїздом обладнано пристосований дезбар’єр, який не забезпечує належної дезинфекції коліс автотранспорту, оскільки при заїзді на територію великих автомашин колесо не здійснює цілого оберту через дезрозчин і, крім того, відсутня бочка з дезрозчином для регулярного зволоження дезбар’єру.

Подібна ситуація і на відділку СФП у с.Вищі Луб’янки , де відсутні огорожа і санпропускник, а працівники не забезпечені спецодягом.

У ФГ «Віра-Лан», с.Старий Збараж територія птахогосподарства хоч і огороджена, проте крім основного є ще інший заїзд, не обладнаний дезванною, через який може проникнути на територію будь-який транспорт. Незважаючи на те, що перед заїздом на територію є санпропускник, на день перевірки він не функціонував і працівники приступали до роботи у пташниках без проведення санітарної обробки.

За вищевказані порушення ветеринарним інспектором району складено три приписи та оштрафовано трьох керівників на загальну суму 1020 гривень.

В птахогосподарстві ТОВ «Агропродсервіс Вест», с.Гарбузів Зборівського району не завершено будівництва санпропускника, не доогороджена територія, перед заїздом відсутня дезванна, господарство не працює у закритому режимі. За вищевказані порушення складено припис, а керівника піддано штрафу на суму 204 гривні.

В господарствах ТзОВ «Укрполь-2005» с.Метенів та ТОВ «Вірлів-Агро» с.Вірлів Зборівського району територія не цілком огороджена, мають доступ посторонні особи та безпритульні тварини. За дане порушення керівникам вручено приписи і визначено терміни для усунення недоліків.

В господарстві ТОВ «Агропродсервіс», м.Бучач птиця на даний час не утримується, проте відсутній санпропускник, на території певний час утримувались коні власника господарства, через що територія забруднена гноєм. Складено припис і вручено заступнику директора підприємства.

У ФОП «Кузь» с.Жабинці Гусятинського району відсутній санпропускник та типовий дезбар’єр, перед входом у пташники відсутні дезкилимки, працівники не забезпечені спецодягом, про що складено припис.

У ТОВ «Скалат–Продукт» с.Новосілка Підволочиського району не проведено маркування інвентарю, який використовується в роботі, нема журналу реєстрації медичних книжок, про що складено припис.

У ТзОВ «Сільцівське», с.Сільце Підгаєцького району , де практикується вигульне утримання водоплавної птиці, відсутній санпропускник, не забезпечено належних умов для птиці на вигульних майданчиках. Корита для напування не розміщені за огорожею, через що вода витікає на вигули, де створюється болото, яке забруднює пір’я птиці. Кормушки теж заходяться на майданчиках, де до корму має вільний доступ синантропна птиця – потенційний резервуар збудника грипу. На дані порушення складено припис.

У ТОВ «Західагропродукт», с.Соколів Теребовлянського району не ведеться журнал реєстрації медичних книжок працівників господарства, відсутній журнал реєстрації захворювань птиці. Складено припис.

ФГ «Органік Беррі», с.Чугалі Кременецького району утримує поруч з водоплавною птицею ще і курей, що є недопустимим. В господарстві відсутній санпропускник та дезбар’єр, нема обліку захворілої птиці. Складено припис.

ПАП «Довіра» с.Стара Ягольниця Чортківського району птицю на даний час не утримує, проте в господарстві відсутній санпропускник, на території розсипано зерна злакових, що створює принаду для дикої і синантропної птиці.

По завершенні термінів для усунення недоліків проводитимуться повторні перевірки і за їх результатами, при необхідності, буде вжито відповідні заходи.

В інших перевірених господарствах (ВАТ«Тернопільська птахофабрика», с.В,Гаї, ТОВ «Заготзбут» м.Ланівці, ФГ «Масарівські Липки», м.Копичинці, ТзОВ «Зборівська птахофабрика», м.Зборів) суттєвих порушень не виявлено.