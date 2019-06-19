В одну ніч на Тернопільщині сталось дві ДТП за участю скутериста та мотоцикліста

З настанням тепла багато людей, з правами і без них, пересіло на такий вид транспорту як мотоцикли та скутери. В зв’язку з цим побільшала кількість ДТП, за участі таких водіїв. Наприклад за одну ніч, на дорогах Тернопільщини розбивались водії мототранспорту. Так, 16 червня, близько 22.00 годин, в с. Кімната Кременецького району керуючи скутером, не впорався з керуванням та допустив падіння місцевий житель. Внаслідок ДТП 45-річного потерпілого з діагнозом «Відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку,субарахноїдальний крововилив, травматична перфорація правої барабанної перетинки» госпіталізовано в Кременецьку.

Буквально через дві години після цієї ДТП, 20-річний юнак допустив перекидання мотоцикла в с. Улашківці Чортківського району. Внаслідок ДТП даного потерпілого з діагнозом «Відкритий перелом обох кісток лівої гомілки, закритий перелом лівого стегна, рвані рани гомілки» госпіталізовано в Чортківську районну лікарню.