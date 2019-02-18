На штучних полях сіл Великі Гаї та Товстолуг відбувся поєдинок: результати і фото

16-17 лютого 2019 року на штучних полях сіл Великі Гаї та Товстолуг проведено Кубок Тернопільського району з міні-футболу, присвячений пам’яті Героїв Крут. Участь у змаганнях взяло 20 команд, серед них команди Байковецької громади: Шляхтинці «Лісма», Байківці «Юність», Дубівці «Говерла», Стегниківці «Стегниківці», Соборне «Зоря», Гаї-Шевченківські «Гаї-Шевченківські».

Отже за результатом перемогу здобула команда «УПП» (Управління патрульної поліції), ІІ місце – команда с. Острів, ІІІ місце – команда «Лісма» с. Шляхтинці Байковецької об’єднаної територіальної громади.

Заступник голови районної державної адміністрації Андрій КОЛІСНИК та начальник відділу молоді та спорту районної державної адміністрації Ганна ГАЛИЧ вручили призерам змагань грамоти та м’ячі.

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