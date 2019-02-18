Ролик про Теребовлю розпочали транслювати у потягах “Укрзалізниці”



Промо-ролик про Теребовлю транслюватимуть у поїздах “Інтерсіті”.

Інформаційний ролик для Теребовлянської об’єднаної громади виготовив Український кризовий медіа-центр у рамках програми USAID DOBRE спільно з Міністерством регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства України. Ролик розповідає про особливості громади, показує її привабливість для туристів та надійність для інвесторів.

Відео вже активно поширюються в соцмережах, у регіональних ЗМІ та транслюються на каналі “Рада”. Тепер показ ролика розпочали у поїздах Інтерсіті “Укрзалізниці”. Загалом це понад півтисячі екранів у потягах за 8 маршрутами.

Тож тисячі пасажирів “Укрзалізниці” зможуть побачити відео про туристичні перлини Теребовлянської ОТГ.

У зв’язку з бажанням затримати туриста в Теребовлі не тільки на день, команда Туристично-інформаційний центр м. Теребовля звертається до жителів Теребовлянської громади, які хотіли би приймати туристів у своїх садибах, домівках. Пропонують співпрацю та допомогу у цьому напрямку.

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