Про що говорять небесні тіла та як, знаючи точну дату народження людини можна визначити чимало важливих фактів про людину, розповів тернопільський астролог Ігор Балябас

Про що говорять небесні тіла та як, знаючи точну дату народження людини, за розташуванням астрономічних об’єктів можна визначити чимало важливих фактів про людину (схильності, характер, стан здоров’я, благополуччя та інше), розповів тернопільський астролог Ігор Балябас.

Якщо безхмарної ночі десь за містом поглянути на безкраї широти неба, перед нашим зором постане чорний оксамит, помережений десятками тисяч крихітних іскристих алмазів. Багато століть тому пращури тільки захоплювалися, милувалися й вражалися красою зоряного неба. Та впродовж років спостережень люди зрозуміли, що небо – живе. Планети змінюють положення на небосхилі, деякі зірки поступово згасають, комети можуть падати… Починаючи від маленького атома і закінчуючи величезним сузір’ям, – все в цьому світі має душу, все взаємопов’язано, вібрує і пульсує в своєму неповторному ритмі. Се могутні сили діють у безмежному просторі нашого всесвіту чи у такій поведінці небесних світил є якась закономірність?

Ось так поступово небесні тіла опинилися під прицілом поглядів спостерігачів. Перші астрологи старанно вивчали небо: фіксували рух небесних тіл, створювали каталоги положення зір і календарі, а також вираховували дати сонячного затемнення. Доводили, що положення і взаємне розташування Сонця, Місяця, планет, зірок та сузір’їв не лише спричиняє масштабні зміни на землі, але й визначає долю кожної людини зокрема… Астрологія розширює нашу свідомість, горизонти, дає нові орієнтири, вважає Ігор Балябас, з яким мала нагоду поспілкуватися про небесні об’єкти, випадковість і невипадковість, астрологію та передбачення й багато іншого.

— Пане Ігорю, якими шляхами, мабуть, визначеними планетами, вас привело до астрології?

— Астрологією зацікавився ще у 2006 році. Вважаю, що невипадково виникла тяга до цієї науки. Є в мене друзі, які одного разу вирішили дізнатися про символізм цифр – дат їхнього народження. І звернулися товариші до місцевого нумеролога. Відповідно, фахівець розповів друзям чимало цікавого про символічне значення цифр. А приятелі вже зі мною поділилися цією цінною інформацією про числа. Це спонукало зацікавитися нумерологією, детальніше заглибитися у вивчення цієї науки.

До речі нумерологія – також одна із древніх наук. Це мова чисел, а також система зв’язків між числами і іменами, що вчить нас розумінню людини. І от пам’ятаю, що в одній із книгарень Тернополя придбав собі книгу «Китайська нумерологія». Читав про значення цифр. Через рік від цифр перейшов до планет. Ознайомився із астрологією, пройшов навчання на оволодіння наукою та почав практикувати це.

— Оскільки краса зоряного неба відкрилася людям ще з давніх-давен, певне, й астрологія зародилася ще в давнину?

— Астрологія – доволі давня наука. Люди вже з минулих часів зрозуміли, що небесні світила підкоряються певним законам. На території Месопотамії були виявлені книги, пов’язані з астрологією, датовані XIX століттям до нашої ери. На основі цих відомостей можна робити висновок, що виникла ця наука вперше серед вавилонян. А розвиток її був доволі довгим та непростим. Джерел, звідки можна було би почерпнути знання про всесвіт, не мали тоді люди. Вони в давнину займалися тільки різними господарськими видами праці. Вдивлялися в небо і робили свої спостереження. Помічали, що небесні явища тісно пов’язані з Землею. Наприклад, від руху Сонця залежить зміна пір року, а від місячних фаз – припливи і відливи. А щорічний розлив Нілу починається відразу після сходу Сиріуса. Наприклад, полетіла комета, помер цар. Люди спостерігали за небесними явищами та нотували собі, що змінюється, коли те чи інше небесне тіло проявляє свою дію. Помічали наші пращури і систематичність подій, що відбувається через активність певних планет, сузір’їв. Ось так поступово сприйняття, спостереження людей переросли в ідеї та породили астрологію – науку, яка гартувалася у часі.

— Інколи деякі люди чомусь думають, що астрологія пов’язана із передбаченнями, містикою…

— Астрологія є езотеричним вченням про зв’язок, вплив руху небесних тіл на хід життя на Землі. Астрологія – це не місце для містики, для вгадування, здогадок. Прогнози астрологів спираються на наукові факти, а не ґрунтуються на особистих враженнях. Чорні ворони не пролітають (сміється). Наприклад, екстрасенси використовують добре розвинуті здібності, інтуїцію до передбачення. Астролог же має перевагу в цьому плані, тому що покладається лише на перевірені дані. Астрологія – не магія, а звичайна наука, яка, як, наприклад, математика, любить точність. За допомогою системи знань можна вивести закономірності, залежності типів особистості, рис характеру, тих чи інших подій у житті окремої людини або сукупності людей від взаєморозташування небесних тіл. Тому час народження людини пов’язаний із певною планетною конфігурацією. Не даремно кажуть, що астрологія – це погляд у небо.

— Спостерігаю, що сьогодні доволі популярними є астрологічні прогнози. В газетах, журналах, колонках на Інтернет-сайтах і навіть на чеках можна прочитати певну інформацію про ті чи інші знаки зодіаку. Наскільки варто вірити таким загальним гороскопам?

Часто під час консультацій дізнаюся, що багато людей просто неправильно розуміють, трактують астрологію. Наприклад, часто люди охоче читають газетні гороскопи та вірять у це. Овени розбагатіють, тельці поїдуть у подорож! І таке інше. Оці загальні гороскопи – не що інше, як профанація. Бо ж для складення справжніх гороскопів, потрібно враховувати низку чинників. Для кожної людини астролог складає гороскоп окремо, при цьому враховує не тільки положення небесних тіл в тому чи іншому знаку зодіаку, але й багато інших факторів, зокрема, й місце та час народження.

А ті прогнози, які складають для групи осіб, котрі народилися під певним знаком, будуть дуже рідко справджуватися. Бо ж у світі є тисячі овенів чи козерогів, які не можуть бути в один тиждень успішними чи невезучими. Такого не буває. Але загальні «передбачення» все ж наповнюють сторінки газет, журналів, інтернет-видань. І пишуть ці дилетантські гороскопи для того, щоби зацікавлювати читачів, привертати увагу людей до свого ресурсу. А через те, що астрологія тут виконує роль розважального варіанту – «для зацікавлення і додатку до газети», відбувається викривлення, неправильне трактування цієї науки, навіть її знецінення.

— Отже астрологічні визначення проводяться для кожної людини індивідуально із врахуваннях точної дати народження? Хвилина до хвилини?

Щоби визначити певні речі, потрібно знати рік, місяць, годину народження та географічні координати місця народження. І що важливо, в астрології годину свого народження потрібно знати максимально точно. Без розбіжностей. Тільки часто виявляється, що навіть ті цифри, які записані на бірці з пологового будинку, можуть мати похибки. Бо ж дитинка народжується, її миють, записують дані, а потім уже чіпляють на ручку бірку. Якщо ж бірки немає, треба у батьків годину питати.

На жаль, часто такі дані, визначені «по пам’яті», можуть бути неточними. Що ж тоді? Потрібно уточнювати і уточнювати. Згадувати дати подій, які відбулися в минулому. І от коли буде повністю уточнено інформацію, тільки тоді можна братися за трактування гороскопу. Термін, який передбачає уточнення години народження, має назву ректифікація. Цей термін ще перекладається, як «очищення». І от маючи ці дані, можна робити прогноз. Це здійснюється за допомогою спеціальних астрологічних програм. До появи комп’ютерів у нашому житті астрологам доводилося проводити всі обчислення в астрологічній карті самостійно – вручну, за допомогою астрономічних приладів (астролябій). Тепер у нашому арсеналі з’явилися різноманітні астрологічні комп’ютерні програми, які дозволяють проводити необхідні обчислення. Це значно спростило роботу астрологів.

— Отож, пане Ігорю, якщо людина звертається до вас із проханням скласти астрологічної карти, яку саме інформацію ви можете «прочитати» про неї?

Оскільки небесні тіла є відображенням нашої сутності, за положенням планет у момент народження людини можна визначити життєві можливості цієї людини. Отож завдяки складанню натальної карти ви можете про себе багато чого дізнатися. Наприклад, до яких професій маєте схильність. Можливо, моїх клієнтів може цікавити просування кар’єрною драбиною. Відповідь можу надати їм завдяки попередньому аналізі кар’єрних можливостей. Там міститиметься інформація про природні здібності, дані про поточний стан справ людини та інше.

Астрологи можуть також давати поради щодо інших сфер діяльності людини. Так, це можуть бути будь-які питання, пов’язані з особистим життям, фінансовим благополуччям і кар’єрою і тд.. Як от: «Що на мене чекає наступного року?», «Чи успішно реалізуюся на новій посаді?», «Чи матиму щастя у шлюбі?» та інше. Намагаюся насамперед допомогти, направити людину за певним шляхом. Наприклад, можна визначити для людини три-чотири варіанти підходу до конкретної ситуації. Тільки це не означає, що ці варіанти можуть бути безмежними.

— А ви детально роз’яснюєте людині її прогноз чи клієнту буде досить загальної інформації?

Клієнтів зазвичай цікавлять якісь конкретні питання стосовно астрологічної карти. Наприклад, чи буду щаслива у шлюбі, чи зможу заснувати свій бізнес і таке інше. Відповідно, моє завдання, як астролога, проаналізувати детально карту, опираючись саме на ці запитання. Можу дати загальну відповідь, а можу більш конкретизувати відповідь, враховуючи певний час реалізації, прояву певних обставин.

Звичайно, під час консультування людей на кону в астролога – власна репутація. Не сподобався прогноз, не все збулося, що мало статися – людина вже може не захотіти мати з вами справу. У мене от є низка постійних клієнтів, які мені довіряють та в будь-який момент можуть сконтактувати зі мною за допомогою соцмереж.

— Щодо себе, мабуть би не погодилася, аби мені складали астрологічну карту. Часом, коли знаєш, що тебе чекає попереду, нецікаво жити, іноді страшно чекати, коли здійсниться прогноз. От власне, чи всім людям варто знати свою карту? Чи може прогноз нашкодити?

— Коли під час консультації спілкуюся з певною людиною, насамперед намагаюся визначити, наскільки мій співбесідник/співбесідниця є вразливими за характером. Наскільки інформація, яку озвучу перед ними, може їх розхвилювати, засмутити. Відповідно, враховуючи збудливість людини, визначаю – чи все їй варто говорити відносно прогнозу. Можливо, варто лиш подати загальну інформацію, не занурюючись у «чутливі» деталі. Ніяк не прагну, аби певна інформація нашкодила людині.

Бо ж в ході практики доводиться з різними людьми зустрічатися. Одні сприймають інформацію раціонально, помірковано, спокійно. А емоційні можуть навіть із невинної інформації зробити проблему. Взагалі я, як астролог, повинен розповісти клієнту тільки те, про що той мене запитує. Навіть якщо довідався певну важливу інформацію, стараюся знайти особливий підхід у поданні даних з гороскопу. Бо ж є варіанти, коли людина, завдяки своєму свідомому вибору, може уникнути неприємностей. А є обставини, які, на жаль, змінити доволі складно.

— А є люди, на яких прогнози не впливають чи які – малочутливі до передбачень?

— Гороскоп стосується усіх сфер життя людини. Астрологія допомагає визначити напрям енергії в житті людини, проливає світло на складні проблеми й дозволяє прийняти правильні рішення. Так, є категорія людей, для яких гороскоп фактично стає несуттєвим. Це – люди духовного плану, які, за рахунок внутрішнього самовдосконалення вийшли на такий рівень, коли матеріальне стає неважливим. От для такої людини на першому місці – духовні речі: як прожити життя правильно; як найбільше зблизитися із Богом; як не піддаватися суєті та спокусам; як бути сильним у своїй вірі; як дотримуватися божих законів та інше. Така людина не перейматиметься, що там їй «кажуть» планети, бо по істинному шляху її веде Господь, а буденні речі (багатство, статус, гонитва за модою та інше) – другорядні, маловажливі.

Спілкувалася Анна СЕМЕНКІВ

Тернополяни