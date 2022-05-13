09:31 | 13.05.2022
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Новини Тернополя 

На сім років посадили жінку, яка вбила співмешканця, що напав на неї

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До 7 років позбавлення волі засуджено тернополянку, яка смертельно поранила ножем співмешканця

Апеляційний суд, погодившись з позицією прокурора, залишив в силі вирок суду першої інстанції щодо призначення 7 років позбавлення волі тернополянці, яка смертельно поранила співмешканця (ч. 2 ст. 121 КК України).
Прокурор довів у суді, що 13 березня 2021 року після вживання алкоголю чоловік вдаривши жінку розсік їй брову, а та у відповідь схопила на кухні ножа і встромила йому в стегно.
Лікарі, що приїхали на виклик швидкої, не змогли врятувати потерпілого, оскільки було пробито артерію і чоловік помер від гострої крововтрати. І хоча під час судового слухання обвинувачена стверджувала, що чоловік напоровся на ніж випадково, ці показання не узгоджувалися з висновками судово-медичних експертиз та не відповідали встановленим обставинам кримінального провадження.
Відтак засуджена проведе 7 років за ґратами, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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