Тернопільських псевдоволонтерів триматимуть під вартою

Тернопільських псевдоволонтерів, що використали пожертви на Збройні Сили України для власного збагачення, триматимуть під вартою

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого поліції, погоджені з прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення понад 1 млн грн застави кожному, двом підозрюваним у використанні благодійних пожертв громадян на потреби ЗСУ для особистого збагачення під час воєнного стану.

Нагадаємо, 2 брати за зібрані на підтримку Збройних Сил України з початку війни добровільні пожертви громадян придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi – Q5, а також мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури