На Тернопільщині в ДТП травмувались двоє пенсіонерів, один з них смертельно

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 травня в с. Криниця Монастириської територіальної громади. Близько 16.30 годин водій автомобіля «Skoda Fabia» не справився з керуванням та з’їхав у кювет.

Від отриманих, під час аварії, травм загинув пасажир автомобіля, 69-річний житель с. Старе Місто Підгаєцької територіальної громади. Водій автомобіля, 66-річний односельчанин загиблого, отримав травми середнього ступеня важкості та був госпіталізований в Монастириську лікарню.







