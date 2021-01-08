На телеекрани вийшов серіал, знятий за мотивами книги кременчанина Юрія Камаєва

6 січня на телеканалі ICTV розпочався показ ретро-детективного серіалу про пригоди українського Шерлока Холмса — детектива Івана Підіпригори. Серіал зняли за мотивами книги кременчанина Юрія Камаєва та книги Владислава Івченка.

Серіал називається «Найкращий сищик».

Ретро-детектив перенесе телеглядачів на сто років у минуле і розповість про колишнього філера, детектива ХХ століття, Івана Підіпригору. Він давно мріяв про власну ділянку землі, тому йде у відставку і на зібрані гроші купує хутір Курбани на Полтавщині. Але тяга до розслідувань не дає спокою новоспеченому землевласнику, і він стає приватним детективом. В перервах між погонями, таємницями і провокаціями український Шерлок навіть встигає вплутатися в амурні справи.

Події серіалу відбуваються на початку ХХ століття, за часів великих змін – коли починають з’являтися перші автомобілі, а по вимощеній бруківці прогулюються дами не лише в пишних сукнях, а й в картатих брючних костюмах.