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На телеекрани вийшов серіал, знятий за мотивами книги кременчанина Юрія Камаєва

Irena 0 Views Прокоментуй!

6 січня на телеканалі ICTV розпочався показ ретро-детективного серіалу про пригоди українського Шерлока Холмса — детектива Івана Підіпригори. Серіал зняли за мотивами книги кременчанина Юрія Камаєва та книги Владислава Івченка.

Серіал називається «Найкращий сищик».

Ретро-детектив перенесе телеглядачів на сто років у минуле і розповість про колишнього філера, детектива ХХ століття, Івана Підіпригору. Він давно мріяв про власну ділянку землі, тому йде у відставку і на зібрані гроші купує хутір Курбани на Полтавщині. Але тяга до розслідувань не дає спокою новоспеченому землевласнику, і він стає приватним детективом. В перервах між погонями, таємницями і провокаціями український Шерлок навіть встигає вплутатися в амурні справи.

Події серіалу відбуваються на початку ХХ століття, за часів великих змін – коли починають з’являтися перші автомобілі, а по вимощеній бруківці прогулюються дами не лише в пишних сукнях, а й в картатих брючних костюмах.

Найкращим сищиком на екрані стане актор драмтеатру Франка Мітя Рибалевський. Ловити злодіїв приватний детектив буде разом з дивакуватим напарником графом Осикою-Маєвським. Цей український доктор Ватсон у виконанні Назара Задніпровського трохи незграбний, сентиментальний, але відданий Івану Карповичу і всіляко йому допомагає в пошуках шахраїв і вбивць.

Музику до серіалу створили “Брати Гадюкіни”. Саундреком трейлеру стала пісня української хіп-поп виконавиці Аліни Паш, в якій вона у своєрідній манері виконання поєднала українську етніку та закарпатський діалект.

Режисер пілоту – Олександр Кириєнко, оператор – Слава Пілунський. Серіал створюється каналом ІСTV за підтримки Українського культурного фонду.

 

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