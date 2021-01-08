З лікарні виписали жителя Тернопільщини, якому пересадили нирку від посмертного донора
6 січня з клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова виписали унікального пацієнта — жителя Підгаєччини Володимира Лабу, якому 27 грудня пересадили нирку від посмертного донора!
- Я потрапив у лікарню на трансплантацію 10 днів тому, а сьогодні мене вже виписують, – розповів Володимир Лаба 6 січня 2021 року. – Я себе гарно почуваю. Періодично виходжу на вулицю, піднімаюся на 5 поверх. Дякую лікарям за проведену операцію.