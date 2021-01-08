10:32 | 8.01.2021
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Новини Тернополя 

З лікарні виписали жителя Тернопільщини, якому пересадили нирку від посмертного донора

Irena 0 Views Прокоментуй!

6 січня з клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова виписали унікального пацієнта — жителя Підгаєччини Володимира Лабу, якому 27 грудня пересадили нирку від посмертного донора!

  • Я потрапив у лікарню на трансплантацію 10 днів тому, а сьогодні мене вже виписують, – розповів Володимир Лаба 6 січня 2021 року. – Я себе гарно почуваю. Періодично виходжу на вулицю, піднімаюся на 5 поверх. Дякую лікарям за проведену операцію. 

 

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