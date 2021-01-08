Повідомили офіційну статистику щодо коронавірусу на Тернопільщині за минулу добу
101 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 08 січня 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (36 осіб)
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 1
• с. Саранчуки – 1
Борщівський район (7 осіб):
• м. Борщів – 4
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Шершенівка – 2
Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 1
• с. Язловець – 1
• с. Золотий Потік – 1
• с. Трибухівці – 3
• с. Переволока – 1
Гусятинський район (2 особи):
• с. Вільхівчик – 2
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 5
Збаразький район (11 осіб):
• м. Збараж – 4
• с. Опрілівці – 2
• с. Шили – 1
• с. Ліски – 2
• с. Гори-Стрийовецькі – 2
Зборівський район (2 особи):
• смт Залізці – 1
• с. Загір’я – 1
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 2
• с. Вікторівка – 1
Кременецький район (2 особи):
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Білокриниця – 1
Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 3
Монастириський район (3 особи):
• с. Чехів – 1
• с. Коржова – 1
• сел. Коропець – 1
Підволочиський район (5 осіб):
• м. Скалат – 2
• с. Жеребки – 1
• с. Лисичинці – 1
• с. Голошинці – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Носів – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Іванівка – 1
Тернопільський район (7 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Ігровиця – 1
• с. Байківці – 2
• с. Драганівка – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Великий Глибочок – 1
Чортківський район (1 особа):
• м. Чортків – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Цеценівка – 2
• с. Людвище – 1