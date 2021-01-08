09:09 | 8.01.2021
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Новини Тернополя 

Повідомили офіційну статистику щодо коронавірусу на Тернопільщині за минулу добу

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101 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 08 січня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 1 (чоловік 72 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 99 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 343
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 34919 осіб;
🔺одужало – 31332 особи;
🔺летальних випадків – 477 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 9621 (8056 одужало, 112 летальних);
– Бережанський район – 1813 (1649 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1631 (1500 одужало, 29 летальних);
– Бучацький район – 1269 (1188 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1711 (1605 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1511 (1390 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1722 (1490 одужало, 23 летальних);
– Зборівський район – 771 (739 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1032 (921 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 2018 (1804 одужало, 32 летальних);
– Лановецький район – 906 (872 одужало, 2 летальних);
– Монастириський район – 1167 (1111 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1410 (1282 одужало, 17 летальних);
– Підгаєцький район – 476 (453 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1405 (1313 одужало, 29 летальних);
– Тернопільський район – 2976 (2594 одужало, 37 летальних);
– Чортківський район – 2375 (2312 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1105 (1053 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (36 осіб)

⭕️Бережанський район (2 особи):

• м. Бережани – 1

• с. Саранчуки – 1

⭕️Борщівський район (7 осіб):

• м. Борщів – 4

• с. Іване-Пусте – 1

• с. Шершенівка – 2

⭕️Бучацький район (7 осіб):

• м. Бучач – 1

• с. Язловець – 1

• с. Золотий Потік – 1

• с. Трибухівці – 3

• с. Переволока – 1

⭕️Гусятинський район (2 особи):

• с. Вільхівчик – 2

⭕️Заліщицький район (5 осіб):

• м. Заліщики – 5

⭕️Збаразький район (11 осіб):

• м. Збараж – 4

• с. Опрілівці – 2

• с. Шили – 1

• с. Ліски – 2

• с. Гори-Стрийовецькі – 2

⭕️Зборівський район (2 особи):

• смт Залізці – 1

• с. Загір’я – 1

⭕️Козівський район (3 особи):

• смт Козова – 2

• с. Вікторівка – 1

⭕️Кременецький район (2 особи):

• с. Старий Почаїв – 1

• с. Білокриниця – 1

⭕️Лановецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 3

⭕️Монастириський район (3 особи):

• с. Чехів – 1

• с. Коржова – 1

• сел. Коропець – 1

⭕️Підволочиський район (5 осіб):

• м. Скалат – 2

• с. Жеребки – 1

• с. Лисичинці – 1

• с. Голошинці – 1

⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• с. Носів – 1

⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• с. Іванівка – 1

⭕️Тернопільський район (7 осіб):

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Ігровиця – 1

• с. Байківці – 2

• с. Драганівка – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Великий Глибочок – 1

⭕️Чортківський район (1 особа):

• м. Чортків – 1

⭕️Шумський район (3 особи):

• с. Цеценівка – 2

• с. Людвище – 1

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