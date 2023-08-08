На Тернопільщині 129 переселенців шукають роботу, більшість з них – працівники сфери торгівлі та послуг

За сприяння служби зайнятості області 201-го переселенця працевлаштовано, здебільшого у переробній промисловості, торгівлі, сфері охорони здоров’я, наданні соціальної допомоги. За направленнями служби зайнятості 23 ВПО проходили профнавчання; 2 – мали тимчасову роботу, 22 – брали участь у суспільно корисних роботах. Також 11 осіб отримали ваучер на оплату професійного навчання.

На 01 серпня 2023 року кар’єрні радники обласного центру зайнятості продовжують пошук прийнятних місць праці для 129 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного, з них 90,7% – жінки, 59,7% – з вищою освітою, 37,2% – у віці 35-44 років.