Тижневий Укравтодор: повернення «Техно-буд-центру» і згасання оппозиційного опору
Минулого тижня в системі Укравтодору пройшли тендери на 15,23 млрд грн. Це 50% від усіх тендерів по Україні в цей період.
Середній та капітальний ремонт доріг – 15,07 млрд.
Укравтодор у ці дні тендерив з подвоєною енергією. На асфальтування землі за тиждень уклали угод більше, ніж річний бюджет усього Міністерства культури з його театрами та клубами по всій країні – 15 проти 8 мільярдів гривень.
Політика незмінна. В середньому знижка на укравтодорівських торгах складала жалюгідні 3,5%. Найбільше 10% скинув дрібний гравець «Роад констракшн» для перемоги у незначному по міркам Укравтодору тендері 162 млн грн. В гості до цієї фірми у Сумську область прийшли «Автомагістраль-Південь» і «Автострада». Тож вона ще на старті аукціону відразу викотила велику знижку, і монстри вирішили навіть не дьоргатись.
Головною флуктуацією тижня стало повернення «Техно-буд-центру» у топ-10. Один з батьків-засновників картелю якось вяло виглядав в останні місяці, не дуже й потикаючись за межі рідної Тернопільщини. Але як тільки з Києва дозволили протендерити 4 мільярди на рідний регіон – тут же розпиляли їх із цинічною знижкою 1,5%, спаринг-партнером виступив «Онур».
Також відмітимо подальше згасання будь-якого спротиву. На двох тендерах укравтодорівці знесли позасистемний «Всеукраїнський дорожній консорціум» і він навіть не сперечався. При цьому в одному випадку «Автострада» навіть дозволила забрати 250 млн грн «Главшляхбуду» – далеко не найбільшому підряднику Укравтодору.
Ще в одному випадку жертвою став один з засновників цього консорціуму ПП «Автомагістраль». Оппозиційна фірма подалась на тендер до тієї ж пари картелістів «Автомагістраль-Південь» і «Ростодорстрой». І їй навіть вдалось пройти кваліфікацію замовника. Але бдітєльний фаворит Укравтодору цього разу у боротьбі за 647 млн грн (на відміну від вищеописаного дрібного кейсу на Сумщині) вирішив не давати зальотному опозиціонеру жодного шансу продемонструвати яку знижку він може дати на аукціоні, і зніс ПП «Автомагістраль» через оскарження в АМКУ (знайшов мікроблохи у тендерній гарантії та транспортній схемі доставки асфальту).
|Підрядник Укравтодору по ремонту доріг
(жирним виділено засновників НАДУ,
курсивом – простих членів НАДУ)
|Сума по підрядам 2021 р.
|Частка, %
|1. ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|37 335 961 266
|20,2
|2. ТОВ «СУНП «Автострада»
|27 241 726 736
|14,8
|3. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|19 495 074 490
|10,6
|4. ТОВ «Ростдорстрой»
|17 462 835 353
|9,5
|5. ТОВ «ШБУ-77»
|11 556 962 690
|6,3
|6. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56»
|10 825 379 572
|5,9
|7. ТОВ «Техно-Буд-Центр»
|8 457 577 572
|4,6
|8. ТОВ «Будінвест Інжиніринг»
|7 303 520 000
|4,0
|9. ТОВ «ПБС»
|6 881 112 694
|3,7
|10. ТОВ «ШБ «Альтком»
|5 907 138 389
|3,2
|11. ТОВ «СТЛ+М»
|5 613 082 496
|3,0
|12. ТОВ «ДС Пром Груп»
|3 192 284 716
|1,7
|13. ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія»
|2 890 997 000
|1,6
|14. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво»
|2 522 032 596
|1,4
|15. ТОВ «Славдорстрой»
|2 094 384 288
|1,1
|16. ПП «Автомагістраль»
|2 009 385 809
|1,1
|17. ТОВ «ШРБУ-48»
|1 578 479 600
|0,9
|18. «Özaltin inşaat»
|1 391 716 466
|0,8
|19. ПАТ «Рівнеавтошляхбуд»
|1 307 994 036
|0,7
|20. ТОВ «Роад Констракшн»
|1 230 806 240
|0,7
|21. ПП «Будгарант-7»
|1 142 823 540
|0,6
|22. ТОВ «БК Євродор»
|766 746 495
|0,4
|23. ТОВ «Будівельна Фірма Паритетбудінвест»
|630 090 478
|0,3
|24. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс»
|625 812 720
|0,3
|25. Консорціум «Блек Сі Консорціум»
|544 799 000
|0,3
|26. ТОВ «Євробуд плюс»
|544 665 000
|0,3
|27. ТОВ «Главшляхбуд»
|534 879 199
|0,3
|28. ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель»
|488 735 000
|0,3
|29. ТОВ «Волиньдорбуд»
|486 796 533
|0,3
|30. «AzVirt MMC»
|484 900 000
|0,3
|31. ОАО «ДСТ № 4 г.Брест»
|416 025 500
|0,2
|32. ПрАТ «Броварське ШБУ №50»
|320 439 606
|0,2
|33. ПрАТ «ШРБУ №82»
|305 734 361
|0,2
|34. ТОВ «Торговий дім «Дінастія»
|297 446 797
|0,2
|35. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд»
|207 740 448
|0,1
|36. ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна»
|140 832 000
|0,1
|37. ТОВ «Лубенське ШБУ №9»
|117 349 000
|0,1
|38. ТОВ «Шляховик-Т»
|93 999 990
|0,1
|39. ТОВ «ШБУ №14»
|73 641 826
|0,0
|40. ТОВ «Евродор»
|58 546 544
|0,0
|41. ТОВ «Інтер-форт»
|43 874 709
|0,0
|42. «Drog-Bud»
|15 823 946
|0,0
|Разом
|184 640 154 701
|100,0