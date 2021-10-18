15:31 | 18.10.2021
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Тернопільщина 

Тижневий Укравтодор: повернення «Техно-буд-центру» і згасання оппозиційного опору

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Минулого тижня в системі Укравтодору пройшли тендери на 15,23 млрд грн. Це 50% від усіх тендерів по Україні в цей період.

Середній та капітальний ремонт доріг – 15,07 млрд.

Укравтодор у ці дні тендерив з подвоєною енергією. На асфальтування землі за тиждень уклали угод більше, ніж річний бюджет усього Міністерства культури з його театрами та клубами по всій країні – 15 проти 8 мільярдів гривень.

Політика незмінна. В середньому знижка на укравтодорівських торгах складала жалюгідні 3,5%. Найбільше 10% скинув дрібний гравець «Роад констракшн» для перемоги у незначному по міркам Укравтодору тендері 162 млн грн. В гості до цієї фірми у Сумську область прийшли «Автомагістраль-Південь» і «Автострада». Тож вона ще на старті аукціону відразу викотила велику знижку, і монстри вирішили навіть не дьоргатись.

Головною флуктуацією тижня стало повернення «Техно-буд-центру» у топ-10. Один з батьків-засновників картелю якось вяло виглядав в останні місяці, не дуже й потикаючись за межі рідної Тернопільщини. Але як тільки з Києва дозволили протендерити 4 мільярди на рідний регіон – тут же розпиляли їх із цинічною знижкою 1,5%, спаринг-партнером виступив «Онур».

Також відмітимо подальше згасання будь-якого спротиву. На двох тендерах укравтодорівці знесли позасистемний «Всеукраїнський дорожній консорціум» і він навіть не сперечався. При цьому в одному випадку «Автострада» навіть дозволила забрати 250 млн грн «Главшляхбуду» – далеко не найбільшому підряднику Укравтодору.

Ще в одному випадку жертвою став один з засновників цього консорціуму ПП «Автомагістраль». Оппозиційна фірма подалась на тендер до тієї ж пари картелістів «Автомагістраль-Південь» і «Ростодорстрой». І їй навіть вдалось пройти кваліфікацію замовника. Але бдітєльний фаворит Укравтодору цього разу у боротьбі за 647 млн грн (на відміну від вищеописаного дрібного кейсу на Сумщині) вирішив не давати зальотному опозиціонеру жодного шансу продемонструвати яку знижку він може дати на аукціоні, і зніс ПП «Автомагістраль» через оскарження в АМКУ (знайшов мікроблохи у тендерній гарантії та транспортній схемі доставки асфальту).

Підрядник Укравтодору по ремонту доріг
(жирним виділено засновників НАДУ,
курсивом – простих членів НАДУ)		Сума по підрядам 2021 р.Частка, %
1. ТОВ «Автомагістраль-Південь»37 335 961 26620,2
2. ТОВ «СУНП «Автострада»27 241 726 73614,8
3. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»19 495 074 49010,6
4. ТОВ «Ростдорстрой»17 462 835 3539,5
5. ТОВ «ШБУ-77»11 556 962 6906,3
6. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56»10 825 379 5725,9
7. ТОВ «Техно-Буд-Центр»8 457 577 5724,6
8. ТОВ «Будінвест Інжиніринг»7 303 520 0004,0
9. ТОВ «ПБС»6 881 112 6943,7
10. ТОВ «ШБ «Альтком»5 907 138 3893,2
11. ТОВ «СТЛ+М»5 613 082 4963,0
12. ТОВ «ДС Пром Груп»3 192 284 7161,7
13. ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія»2 890 997 0001,6
14. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво»2 522 032 5961,4
15. ТОВ «Славдорстрой»2 094 384 2881,1
16. ПП «Автомагістраль»2 009 385 8091,1
17. ТОВ «ШРБУ-48»1 578 479 6000,9
18. «Özaltin inşaat»1 391 716 4660,8
19. ПАТ «Рівнеавтошляхбуд»1 307 994 0360,7
20. ТОВ «Роад Констракшн»1 230 806 2400,7
21. ПП «Будгарант-7»1 142 823 5400,6
22. ТОВ «БК Євродор»766 746 4950,4
23. ТОВ «Будівельна Фірма Паритетбудінвест»630 090 4780,3
24. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс»625 812 7200,3
25. Консорціум «Блек Сі Консорціум»544 799 0000,3
26. ТОВ «Євробуд плюс»544 665 0000,3
27. ТОВ «Главшляхбуд»534 879 1990,3
28. ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель»488 735 0000,3
29. ТОВ «Волиньдорбуд»486 796 5330,3
30. «AzVirt MMC»484 900 0000,3
31. ОАО «ДСТ № 4 г.Брест»416 025 5000,2
32. ПрАТ «Броварське ШБУ №50»320 439 6060,2
33. ПрАТ «ШРБУ №82»305 734 3610,2
34. ТОВ «Торговий дім «Дінастія»297 446 7970,2
35. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд»207 740 4480,1
36. ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна»140 832 0000,1
37. ТОВ «Лубенське ШБУ №9»117 349 0000,1
38. ТОВ «Шляховик-Т»93 999 9900,1
39. ТОВ «ШБУ №14»73 641 8260,0
40. ТОВ «Евродор»58 546 5440,0
41. ТОВ «Інтер-форт»43 874 7090,0
42. «Drog-Bud»15 823 9460,0
 Разом184 640 154 701100,0

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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