Тижневий Укравтодор: повернення «Техно-буд-центру» і згасання оппозиційного опору

Минулого тижня в системі Укравтодору пройшли тендери на 15,23 млрд грн. Це 50% від усіх тендерів по Україні в цей період.

Середній та капітальний ремонт доріг – 15,07 млрд.

Укравтодор у ці дні тендерив з подвоєною енергією. На асфальтування землі за тиждень уклали угод більше, ніж річний бюджет усього Міністерства культури з його театрами та клубами по всій країні – 15 проти 8 мільярдів гривень.

Політика незмінна. В середньому знижка на укравтодорівських торгах складала жалюгідні 3,5%. Найбільше 10% скинув дрібний гравець «Роад констракшн» для перемоги у незначному по міркам Укравтодору тендері 162 млн грн. В гості до цієї фірми у Сумську область прийшли «Автомагістраль-Південь» і «Автострада». Тож вона ще на старті аукціону відразу викотила велику знижку, і монстри вирішили навіть не дьоргатись.

Головною флуктуацією тижня стало повернення «Техно-буд-центру» у топ-10. Один з батьків-засновників картелю якось вяло виглядав в останні місяці, не дуже й потикаючись за межі рідної Тернопільщини. Але як тільки з Києва дозволили протендерити 4 мільярди на рідний регіон – тут же розпиляли їх із цинічною знижкою 1,5%, спаринг-партнером виступив «Онур».

Також відмітимо подальше згасання будь-якого спротиву. На двох тендерах укравтодорівці знесли позасистемний «Всеукраїнський дорожній консорціум» і він навіть не сперечався. При цьому в одному випадку «Автострада» навіть дозволила забрати 250 млн грн «Главшляхбуду» – далеко не найбільшому підряднику Укравтодору.

Ще в одному випадку жертвою став один з засновників цього консорціуму ПП «Автомагістраль». Оппозиційна фірма подалась на тендер до тієї ж пари картелістів «Автомагістраль-Південь» і «Ростодорстрой». І їй навіть вдалось пройти кваліфікацію замовника. Але бдітєльний фаворит Укравтодору цього разу у боротьбі за 647 млн грн (на відміну від вищеописаного дрібного кейсу на Сумщині) вирішив не давати зальотному опозиціонеру жодного шансу продемонструвати яку знижку він може дати на аукціоні, і зніс ПП «Автомагістраль» через оскарження в АМКУ (знайшов мікроблохи у тендерній гарантії та транспортній схемі доставки асфальту).

Підрядник Укравтодору по ремонту доріг

(жирним виділено засновників НАДУ,

курсивом – простих членів НАДУ) Сума по підрядам 2021 р. Частка, % 1. ТОВ «Автомагістраль-Південь» 37 335 961 266 20,2 2. ТОВ «СУНП «Автострада» 27 241 726 736 14,8 3. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» 19 495 074 490 10,6 4. ТОВ «Ростдорстрой» 17 462 835 353 9,5 5. ТОВ «ШБУ-77» 11 556 962 690 6,3 6. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» 10 825 379 572 5,9 7. ТОВ «Техно-Буд-Центр» 8 457 577 572 4,6 8. ТОВ «Будінвест Інжиніринг» 7 303 520 000 4,0 9. ТОВ «ПБС» 6 881 112 694 3,7 10. ТОВ «ШБ «Альтком» 5 907 138 389 3,2 11. ТОВ «СТЛ+М» 5 613 082 496 3,0 12. ТОВ «ДС Пром Груп» 3 192 284 716 1,7 13. ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» 2 890 997 000 1,6 14. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» 2 522 032 596 1,4 15. ТОВ «Славдорстрой» 2 094 384 288 1,1 16. ПП «Автомагістраль» 2 009 385 809 1,1 17. ТОВ «ШРБУ-48» 1 578 479 600 0,9 18. «Özaltin inşaat» 1 391 716 466 0,8 19. ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» 1 307 994 036 0,7 20. ТОВ «Роад Констракшн» 1 230 806 240 0,7 21. ПП «Будгарант-7» 1 142 823 540 0,6 22. ТОВ «БК Євродор» 766 746 495 0,4 23. ТОВ «Будівельна Фірма Паритетбудінвест» 630 090 478 0,3 24. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» 625 812 720 0,3 25. Консорціум «Блек Сі Консорціум» 544 799 000 0,3 26. ТОВ «Євробуд плюс» 544 665 000 0,3 27. ТОВ «Главшляхбуд» 534 879 199 0,3 28. ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» 488 735 000 0,3 29. ТОВ «Волиньдорбуд» 486 796 533 0,3 30. «AzVirt MMC» 484 900 000 0,3 31. ОАО «ДСТ № 4 г.Брест» 416 025 500 0,2 32. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» 320 439 606 0,2 33. ПрАТ «ШРБУ №82» 305 734 361 0,2 34. ТОВ «Торговий дім «Дінастія» 297 446 797 0,2 35. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» 207 740 448 0,1 36. ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна» 140 832 000 0,1 37. ТОВ «Лубенське ШБУ №9» 117 349 000 0,1 38. ТОВ «Шляховик-Т» 93 999 990 0,1 39. ТОВ «ШБУ №14» 73 641 826 0,0 40. ТОВ «Евродор» 58 546 544 0,0 41. ТОВ «Інтер-форт» 43 874 709 0,0 42. «Drog-Bud» 15 823 946 0,0 Разом 184 640 154 701 100,0

Юрій Ніколов, «Наші гроші»