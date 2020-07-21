На Тернопільщині 2310 випадків підозри на COVID-19 спростовано

За даними обласного лабцентру, станом на 21 липня, в області зафіксовано 📍2466 випадків COVID-19📊.

126 випадків – залишається під підозрою, нових підозр – 58.

Загалом, за період епідспостереження зареєстровано 4902 підозр на COVID-19.

Усього спростовано 2310 підозри на COVID-19.

В Україні загальна кількість зафіксованих випадків перевищила 60 тисяч.

Добовий показник захворюваності – 673 випадки.

Всього за весь час пандемії в Україні 📍60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 32 199 хворих на коронавірус одужали, летальних випадків – 1518.