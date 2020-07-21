На Тернопільщині 2310 випадків підозри на COVID-19 спростовано
За даними обласного лабцентру, станом на 21 липня, в області зафіксовано 📍2466 випадків COVID-19📊.
126 випадків – залишається під підозрою, нових підозр – 58.
Загалом, за період епідспостереження зареєстровано 4902 підозр на COVID-19.
Усього спростовано 2310 підозри на COVID-19.
В Україні загальна кількість зафіксованих випадків перевищила 60 тисяч.
Добовий показник захворюваності – 673 випадки.
Всього за весь час пандемії в Україні 📍60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 32 199 хворих на коронавірус одужали, летальних випадків – 1518.