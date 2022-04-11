На Тернопільщині 36 % вакансій – у сільськогосподарській сфері

Сільське господарство – одна з провідних галузей у Тернопільській області. Освоєння земель, вирощування зернових, бобових, овочевих, ягідних та інших сільськогосподарських культур, розвиток садівництва та фермерських господарств спричиняють сталий попит на працівників аграрної сфери.

Загалом цьогоріч 36% вакансій, які подали роботодавці у службу зайнятості області, пропонувались у сільському, лісовому та рибному господарстві.

Починається сезон сільськогосподарських робіт, отож на 31 березня 2022 року с/г товариства області шукають працівників на 302 вільних робочих місця. Їм потрібні: трактористи-машиністи с/г виробництва (58 вакансій) та трактористи (54 вакансії), агрономи (22 вакансії), а також овочівники, робітники на лісокультурних (лісогосподарських) роботах, птахівники, оператори машинного доїння, робітники фермерського господарства, робітники з догляду за тваринами, тваринники, робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, підсобні робітники тощо.

Залежно від обов’язків та кваліфікації своїм працівникам роботодавці готові платити до 14 тис.грн.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості згадані професії можна здобути в Борщівському агротехнічному коледжі, Бучацькому фаховому коледжі ЗВО “Подільський державний університет”, Заліщицькому фаховому коледжі ім. Є Храпливого НУБіП України, Зборівському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя, Чортківському ВПУ, Тернопільському обласному комунальному навчально-курсовому центрі, у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та ін. Навчання 3,5-5 місяців. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії.

Якщо Ви маєте бажання працювати у сфері сільського господарства і Вас зацікавили вказані вакансії та можливості профнавчання, зверніться до місцевого підрозділу служби зайнятості Тернопільщини.