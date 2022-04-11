Понад 16 тисяч за торт: кондитерка з Тернополя зібрала гроші для армії

Тернопільська кондитерка Аліна Ярмакова зібрала понад 16 тисяч гривень для потреб армії завдяки акції в соцмережі.

За її словами, 16 050 гривень та 20 доларів за допомогою розіграшу в Фейсбуці вдалося зібрати за три дні.

“До розіграшу долучилися близько сотні учасників. Один лот коштував 100 гривень, їх люди скидали мені на рахунок. Дехто з учасників перекидав три-п’ять тисяч, купуючи одразу десятки лотів. Тобто ці люди точно могли б собі дозволити купити торт, якби хотіли. Але ми розуміємо, що тут торт – не головне. Це вже як приємний бонус тому, хто виграв”, – каже жінка.

Фото: Аліна Ярмакова Кондитерка з Тернополя Аліна Ярмакова

Раніше Аліна вже проводила такі розіграші, збираючи кошти для дітей, хворих на СМА. А зараз, каже, виникла ідея організувати такий розіграш, щоб зібрати кошти для потреб української армії.

“Мені хотілося допомогти більше. Тому я вирішила зробити те, що можу. Навіть звичайний тортик може допомогти зберегти життя”.

За словами кондитерки, отриману від розіграшу суму Аліна Ярмакова перекинула волонтерці Євгенії Сєрій, яку знає з 2014 року.

Суспільне

“Вона не збирає на дрібні речі: на джипи, пікапи, квадрокоптери для військових. Сторінка Євгенії відкрита, вона регулярно звітує про витрати, їй довіряють. Мені хотілося докласти якомога більшу долю. І ми всі разом це зробили”, – розповіла вона Суспільному.

Переможницею розіграшу стала Марія Шаплай з Тернополя. Саме її прізвище обрала програма Rundom.

Аліна Ярмакова каже, наповнення для кондитерського виробу вагою до трьох кілограмів переможниця зможе обрати самостійно.