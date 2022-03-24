Слухові галюцинації під час війни: поради тернопільської психологині

Звук сирени про повітряну тривогу в час війни може викликати у людей тривогу та навіть слухові галюцинації. Це стан, у якому сирена вчувається навіть тоді, коли насправді її немає. Як мінімізувати негативні наслідки слухових галюцинацій Суспільному розповіла тернопільська психологиня Галина Несмашна.

За її словами, громадяни мають усвідомити, що сирена – це сигнал, який допомагає зберегти життя, бо попереджає про небезпеку. А слухова галюцинація є природньою реакцією психіки на стрес.

“Під час війни люди перебувають у стані постійного очікування небезпеки, а тому можуть сприймати різні побутові звуки за сирену. Інколи вони їх чують навіть у повній тиші. І це, насправді, нормальна реакція на ненормальну ситуацію”, – каже психологиня.

Якщо “синдром фантомної сирени” починає негативно впливати на самопочуття людини, потрібно дотримуватися певних рекомендацій.

“Спробуйте налагодити контроль за цією тривожною ситуацією. Варто скласти покроковий план, як діяти під час повітряної тривоги. Можна розподілити обов’язки з іншими членами родини, хто вимикає світло і газ, хто одягає дітей чи збирає “тривожну валізу”, – розповіла Галина Несмашна.

Вона також пропонує запровадити чергування за відстеженням звукових повідомлень про повітряну тривогу. У цей час інші члени родини можуть відпочивати чи відволіктися іншими справами.

За словами психологині, варто усвідомити, що повітряна сирена дає знати, що ми маємо час, щоб врятуватися у небезпечній ситуації. Тоді психіка буде спокійніше реагувати на неї, не викликаючи синдрому фантомної сирени. При цьому також можна говорити собі підбадьорливі слова, наприклад: “мені це тільки вчулося”, “зараз я у безпеці”, “загрози немає”. Це допоможе мінімізувати рівень стресового навантаження.

Авторка Анжела Шова