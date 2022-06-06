На Тернопільщині через ДТП у лікарні опинились дві дівчинки

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 червня поблизу с. Шманьківчики Чортківського району. Орієнтовно о 13.00 годин жителька м. Тернополя, керуючи автомобілем «Ford Galaxy», виїхала на зустрічну смугу, де й врізалась у припарковане «Renault Laguna». Внаслідок аварії в Чортківській лікарні опинились дві неповнолітні доньки водія транспортного засобу. В обох дітей лікарі констатували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

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