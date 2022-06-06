На Кременеччині планують скорочення кількості автобусів на маршрутах та відміну певних рейсів

Через різке збільшення цін на пальне та його дефіцит ( ціна зросла від 32 грн/літр на кінець лютого до 57 грн/літр станом на 1.06.2022 року, або на 78% ), зростання цін на запасні частини, система пасажирських перевезень у Кременецькій громаді, як і в решті міст України, працює на критичній межі, – про це повідомляють у громаді. За ціною 57 грн /літр придбати пальне вкрай проблематично, здебільшого пальне пропонується по цінах 68-72 грн/літр .

Резерви пального, які були на балансі у перевізників, за три місяці війни вичерпалися, поповнити їх за ціною, яка дозволить перевозити пасажирів без збитків, неможливо.

Спільними зусиллями Кременецької міської ради та перевізників громади, незважаючи на форс-мажорні обставини, поки що вдається надавати послуги з перевезення пасажирів з урахуванням усіх потреб жителів громади.

Так, при ціні пального 32 грн/літр вартість перевезення одного пасажира для перевізників становила майже 14 гривень, однак, враховуючи низьку платіжну спроможність населення та запровадження воєнного стану в державі, виконавчим комітетом Кременецької міської ради було прийнято компромісне рішення – з 1 травня 2022 року у м.Кременці встановити тариф на перевезення одного пасажира 10 грн. . Цей тариф, при ціні пального 32-25 грн/літр, дозволяв перевізникам перевозити пасажирів, сплачуючи при цьому необхідні податки, закуповувати пальне, ремонтувати автобуси, виплачувати заробітну платню працівникам. Крім цього, перевізники за власний кошт зобов’язалися перевозити пільгові категорії населення.

Кременецькою міською радою також отримано звернення від місцевих пасажирських перевізників, у якому проінформовано, що мінімальна вартість перевезення одного пасажира на міських перевезеннях при теперішній ціні пального складає 15 гривень. Ця вартість не передбачає отримання прибутку, а дозволяє лише перевозити пасажирів без збитків для перевізників.

Міською радою взято до уваги зазначене звернення, розглядаються різні варіанти щодо вирішення проблеми збільшення вартості перевезень пасажирів в умовах різкого подорожчання пального, з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін – пасажирів, перевізників, пільгових категорій населення.

Вивчається питання щодо можливості подальшого скорочення кількості автобусів на маршрутах та відміни певних рейсів. Станом на 1.06.2022 року, у порівнянні з довоєнним періодом, кількість автобусів, які щодня виїжджають на маршрути і, відповідно, загальна кількість рейсів, які ними виконуються, уже скорочено на 20 %. Наступне скорочення призведе до погіршення якості обслуговування населення ( збільшаться інтервали руху автобусів та час їх очікування внаслідок відміни частини рейсів, виникнуть проблеми із забезпеченням автобусним сполученням навколишніх сіл та певних міських маршрутів ) .

Просимо жителів громади, які користуються громадським транспортом, надати свої пропозиції, поради, побажання щодо вирішення проблем з перевезення пасажирів в умовах воєнного стану та стрімкого росту цін на пальне.