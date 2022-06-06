Тернопільські ветерани та їхні сім’ї зможуть отримати до 20 тис. гривень на підтримку свого бізнесу

До відома представників ветеранського бізнесу!

Український ветеранський фонд запустив проєкт із мікрофінансування ветеранського бізнесу: ветерани та їхні сімʼї (на даному, першому етапі – ветерани та їх сім’ї з числа ВПО) можуть отримати фінансову підтримку власної справи у розмірі — до 20 000 грн.

Що для цього треба?

Кілька кроків:

Зібрати пакет необхідних документів, а саме:

– паспорт;

– довідку ВПО;

– виписку чи витяг з ЄДР про ФОП чи самозайняту особу;

– підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана війни;

– документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів.

Надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті в розділі мікрофінансування бізнесу — https://veteranfund.com.ua/ Отримати відповідь від Фонду — після перевірки пакету документів. Після схвалення — отримати кошти.

Ті, хто правильно заповнить заявку, завантажить увесь пакет документів разом із чеками на покупку або видатковою накладною, зможуть отримати відшкодування на суму до 20 000 гривень впродовж 10 днів. Заявки приймаються до завершення воєнного стану.

Поспішайте, адже Український ветеранський фонд відшкодовуватиме лише перші 500 заявок.

ПОРУЧ З ВЕТЕРАНОМ: https://veteranfund.com.ua/ – Українським ветеранським фондом створено лендінг (адаптивну цільову сторінку), де зібрана вся корисна інформація для вас. Переходьте за лінком – і знайдете всю необхідну інформацію для ветеранів і ветеранок, їхніх родин, для родин загиблих захисників та для добровольців ТрО.

На сайті можна також подати заявку на мікрофінансування бізнесу. Залежно від ролі, яку оберете на лендінгу, з’являтиметься найбільш релевантна інформація.

Найпоширеніші питання і відповіді, які виникають про Український ветеранський фонд, зібрані в розділі «Питань і відповідей».