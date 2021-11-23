Инновационная диагностика организма за 1 час теперь доступна в Украине

Медицина будущего доступна уже сейчас. С древних времен изобретались различные способы лечения заболеваний, которые приносят минимум неприятных ощущений, но имеют высокую эффективность. Сейчас, это квантовая медицина. В подобной терапии гармонично сочетаются глубокие знания древних людей и современные технологии. Центр медицинских услуг Medeus готов предоставить не только высокотехнологичную терапевтическую помощь, но и исследование всего организма, которое длится не более 60 минут.

В чем преимущества квантовой диагностики?

Впервые инновационный метод исследования применил, не только в Украине, но и во всей Восточной Европе, центр медицинских услуг Медеус. Плюсы квантовой диагностики заключаются в следующем:

Инновационная диагностика всего организма вне конкуренции, касательно комфортабельности и информативности. Всего за 30 минут пациент получает полную картину текущего состояния организма.

Способ не представляет никакой угрозы здоровью пациента он абсолютно безвреден. Подходит как для беременных женщин, так и маленьких детей, пожилых людей.

Предоставляет полную информацию о состоянии организма, заменяя десятки анализов и дополнительных аппаратных исследований.

За час врач-специалист в доступной форме расскажет о состоянии здоровья пациента и укажет на причины заболевания, если оно присутствует.

Безопасный, но очень информативный метод инновационной диагностики https://medeus.com.ua/services/polnaya-diagnostika-organizma позволяет быстро и точно установить любое заболевание или отклонение в организме, определить пути решения проблемы.

Как проходит процесс исследования?

В медицинском центре весь процесс диагностики занимает около 60 минут, проходит по такому алгоритму:

Знакомство. На приеме врача необходимо рассказать все жалобы, показать предыдущие результаты, лечение, диагнозы. Ждать пока пройдет инновационная диагностика организма, не следует, нужно предварительно все обговорить с доктором. чтобы он знал, чему уделить больше внимания.

Исследование. Специально готовиться к диагностике не нужно. Современное оборудование считывает необходимые данные и обрабатывает.

Расшифровка результатов. Вся информация о состоянии организма пациента подается в цифровом виде с цветной маркировкой. Врач доступно объясняет клиническую картину.

По окончанию диагностики, специалист записывает результаты, назначает лечение, делится рекомендациями относительно дальнейших действий.

Осуществить запись на диагностику можно на сайте medeus.com.ua, дополнительно по номерам телефонов:

(044) 333 77 88

(097) 333 77 80

(093) 333 77 80