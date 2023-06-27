На Тернопільщині чоловік на авто врізався у відбійник. Є загиблі

26-го червня о 21:50 на автодорозі М-30 “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка” поблизу с. Шибалин Бережанської територіальної громади Тернопільського району, відбулося ДТП. Водій автомобіля Renault 19 , не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на відбійник. На місці події залучався черговий караул 7 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, котрим стабілізовано автомобіль, здійснено відключення АКБ та перекрито ГБО на автомобілі Renault 19 та знерухомлено автомобіль противідкатними опорами. Проведено деблокування загиблого та передано працівникам КНП “ЦЕМД та МК” ТОР. Внаслідок ДТП 1 особа загинула.





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