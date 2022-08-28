На Тернопільщини зійшли з рейок вантажний потяг

Унаслідок сходження вантажних вагонів на дільниці Підволочиськ – Максимівка (Львівська залізниця), очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів. Про це повідомляє Львівська залізниця.

Це торкнеться таких рейсів:

№706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів);

№120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне);

№55 Київ — Ясіня.

Зміни й у графіку приміських поїздів: рейси №6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.

Згодом залізничники повідомили, що на ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт буде обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.

“Якщо ви очікуєте свого рейсу на одному зі вказаних вокзалів, уважно слухайте оголошення диктора: ми вже організовуємо додаткові електрички на ділянці Тернопіль-Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки.

Низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів-Шепетівку-Здолбунів та затримаєттся в дорозі”,- йдеться в повідомленні.