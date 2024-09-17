Землевласники Тернопільщини сплатили до бюджету понад 433,8 млн гривень земельної плати

Упродовж січня-серпня цього року платники податків області забезпечили надходження земельного податку та оренди землі в сумі 433 млн 810,4 тис. гривень. Це перевищило надходження восьми місяців 2023 року на 53,4 млн грн або ж на 14 відсотків.

Більша частина цього платежу – внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 319,7 млн грн плати за землю, що на 47,5 млн грн більше, ніж за вісім місяців минулого року.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 114,1 млн грн плати за землю.

Нагадаємо, надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.