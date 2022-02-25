На Тернопільщині діє спрощений порядок призову громадян

Відповідно до розпорядження Головнокомандувача Збройних Сил України Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки доведено завдання щодо спрощеного порядку призову громадян. Про це повідомляють в Тернопільській ОДА.

Крім того, визначено обмежити призов громадян по мобілізації, які є працівниками Укрзалізниці, водії, що забезпечують роботу муніципального транспорту, та громадян, які задіяні у забезпеченні роботи критичних об’єктів інфраструктури.