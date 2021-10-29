Ратушу в Бережанах відреставрують за понад 25 мільйонів гривень

Державний історико-архітектурний заповідник у місті Бережани (Тернопільська область) за результатами відкритих торгів уклав угоду на реставрацію міської ратуші за 25,1 млн грн з ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня «Україна-Реставрація».

За умовами контракту, виконувати роботи будуть до кінця 2023 року. Технічним завданням передбачено, відновлення флігеля, в’їзних арок у внутрішній дворик, реконструкція фундаменту та фасаду, заміна вікон та карнизів, відновлення дерев’яного перекриття даху та годинникової вежі. Також переможець торгів «Україна-Реставрація» облаштує водостічну систему та блискавкозахист. Згідно з кошторисом, компанія отримає 1,24 млн грн прибутку, тобто майже 5% від суми підряду.

Про тендер

Окрім переможця, участь у закупівлі взяло ще три учасники: приватний підприємець Михайло Пастушенчин, ТОВ «БК Вся Україна» і ТОВ «БК Київреставрація». Цікавим є те, що приватний підприємець Михайло Пастушенчин ймовірно «демпінгував» торги, оскільки одразу запропонував ціну на майже на 6 млн грн нижчу (-23% від очікуваної вартості), при цьому учасник не завантажив майже усіх необхідних документів. Два інших учасники знизили свої пропозиції ще більше ‒ до 18,3 млн грн та 18,8 млн грн. Щоправда усіх трьох учасників тендерний комітет відхилив через невідповідність документів.

Загалом економія на тендері склала 50 тис. грн, тобто 0,2%.

Про підрядника

ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня «Україна-Реставрація» зареєстрована 2008 року в Києві. Її власником є киянин Василь Гайдей. Фірма належить до корпорації «Укрреставрація» ключовими особами якої також є заслужений будівельник України Микола Орленко та Олександр Лонський.

Ця ж майстерня в 2018 році перемогла в тендері на будівництво національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні за 149 млн грн у Києві. А у вересні 2021р. управління охорони історичного середовища Львова з порушеннями віддали фірмі додаткових 1,2 млн грн. Підряд фірма отримала за реставрацію головного фасаду будинку-пам’ятки на вул. Петра Дорошенка, 19 без конкурсу і з порушенням, про що писали «Наші гроші. Львів». Таку угоду можна укладати лише тоді, коли потрібно завершити аналогічні роботи. Але у цьому випадку роботи відрізнялись на 80%.

Велика реставрація

Реставрація ратуші в Бережанах відбувається у межах програми «Велика реставрація», що має тривати протягом 2021-2023 років. Її реалізовує Міністерство культури. Загалом планують відреставрувати понад 150 об’єктів, серед них 16 пам’яток у Тернопільській області.

Ратушу в Бережанах збудували у 1803–1811 р. на фундаменті старої дерев’яної, що згоріла наприкінці XVІІІ ст. Зараз споруда належить до пам’яток архітектури національного значення, а у приміщенні розміщено кілька музеїв: Бережанський музей книги, краєзнавчий музей, літературно-меморіальний музей Б. Лепкого і музей переслідуваної Церкви (духовний центр УГКЦ).