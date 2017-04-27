На Тернопільщині екологічна катастрофа з річкою Іква

Працівники екологічної інспекції спільно з поліцейськими Кременеччини задокументували факт потрапляння у річку Іква каналізаційних відходів. Екологи встановлюють збитки, нанесені екосистемі, а правоохоронці розшукують винуватця злочину.

Повідомлення про те, що на території очисних споруд, що в селі Білокриниця, невідома особа відкрила засув стічного колодязя, що призвело до стікання відходів у річку, надійшло до правоохоронців від керівництва водного господарства. З’ясувалося, у водойму потрапило приблизно двадцять метрів кубічних каналізаційних нечистот.

Поліцейські внесли відомості про даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частини першої статті 242 ККУ – порушення правил охорони водних об’єктів, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод.

Особу, яка причетна до злочину, встановлюють.