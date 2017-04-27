На Тернопільщині знайшли гранату, а на смітнику – артснаряди

26 квітня о 12.30 в с. Буданів, Теребовлянського району на приватному городі під час земляних робіт виявлено 1 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни, а саме: ручна граната Ф-1 – 1 од.

26 квітня о 16.00 в с. Розгадів, Зборівського району на стихійному сміттєзвалищі виявлено 4 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, а саме: артилерійські снаряди АС-76 – 4 од.

Вилучати та знищувати небезпечні боєприпаси буде Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України в області.