На Тернопільщині поліцейські зафіксували сімейну крадіжку

Впустила погостювати злодійку – саме така прикра пригода трапилася з 35-річною мешканкою райцентр Бучач. Жінку обікрала родичка.

Про крадіжку правоохоронцям розповіла сама потерпіла. Вона виявила пропажу своїх ювелірних виробів: золотого ланцюжка, сережок та медальйону. Прикраси бучаччанка зберігала у серванті.

Правоохоронці встановили особу злодія. Нею виявилася двоюрідна сестра потерпілої. 20-річна дівчина прихала з Волині погостювати у родички. За декілька днів гостя витратила усі заощадження, тож вирішила швидко роздобути готівку. Побачила, де зберігаються прикраси і одного дня понесла їх до ломбарду. Старша з сестер навіть не здогадувалася, що вже декілька днів розважалася не за рахунок сестри, а на власні гроші.

Гостювання закінчилося розривом родинних стосунків та кримінальним провадженням згідно статті 185 ККУ. Тривають слідчі дії.