На Тернопільщині нарешті поменшало виїздів “швидкої” до пацієнтів з ознаками ковіду

За 1 грудня медики швидкої по Тернопільській області обслужили 249 викликів до пацієнтів, здійснили 76 госпіталізацій; з них по Тернополю обслужено 117 викликів швидкої допомоги, госпіталізовано 35 пацієнтів. За 1 грудня у службі швидкої допомоги Тернопільщини зафіксовано 27 викликів до хворих з уже підтвердженим діагнозом ковід , госпіталізовано 17 ковідних пацієнтів. З підозрою на ковід за 1 грудня у службу швидкої допомоги звернулося ще 12 пацієнтів, 6 госпіталізовано.

1 грудня нарешті поменшало виїздів до пацієнтів з ознаками ковіду. Найбільше, як завжди, викликів до хронічних хворих та на різні критичні стани. Почастішали виклики до пацієнтів з важкими депресивними станами, безхатченків, а особливо – до чоловіків у стані сильної алкогольної інтоксикації. Також побільшало викликів на всілякі нещасні побутові випадки, побиття та ДТП.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.