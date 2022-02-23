На Тернопільщині неповнолітні хлопці викрали камери спостереження з місцевого магазину
В Кременецькому районі троє хлопців демонтували з приміщення торговельного закладу дві камери відеоспостереження. До поліції з заявою про крадіжку звернувся власник магазину.
Чоловік завдані збитки він оцінив в чималу суму.
У ході розшукових заходів правоохоронці територіального підрозділу поліції встановили осіб причетних до протиправного. Ними виявилися троє жителів Почаєва : двоє з них 2006 року народження та один 2007 року народження.
У скоєному злочині вони зізналися. Одну з камер вони встигли продати, іншу – поліцейські вилучили.
Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Джерело: ГУНП