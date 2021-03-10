На Тернопільщині обговорили розробку програми зі створення безбар’єрного простору

Заступник голови обласної держадміністрації Володимир Важинський (голова комітету доступності) зустрівся з головою громадської організації „Спілка захисту прав людей з інвалідністю Тернопільщини „Віримо у себе” Михайлом Костівим (заступник голови комітету доступності) щодо подальшої роботи комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при обласній державній адміністрації.

На зустрічі також були присутні директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження адміністрації Володимир Харченко (заступник голови комітету доступності), працівники департаменту та представники від громадських організацій осіб з інвалідністю.

«В цей час обласною державною адміністрацією розробляється проєкт програми зі створення безбар’єрного простору в області на 2021-2025 роки. Її метою є створення безбар’єрного простору в різних аспектах життя людини, рівних можливостей для всіх суспільних груп населення для самореалізації, здобуття освіти, працевлаштування, розвитку здібностей та потенціалу, забезпечення системного та комплексного підходу щодо реалізації принципів соціальної, економічної, політичної, цифрової та фізичної безбар’єрності», – зазначив заступник голови ОДА Володимир Важинський.

Під час наради обговорено проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації про новий склад комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при обласній державній адміністрації та основні напрямки його роботи.