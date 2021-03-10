До уваги! Збирати березовий сік у парках і скверах громади заборонено

З середини березня в Україні розпочинається збір деревних соків – одних з цінних та поживних лісових продуктів. Масово його заготовляють постійні лісокористувачі, а також підприємці, які отримують для цього спеціальний довіз – лісовий квиток. Такий документ дає право на добування соку у відведених місцях з дотриманням встановлених правил заготівлі.

Однак, в межах населених пунктів така діяльність заборонена. Громадяни, збираючи деревні соки в межах населених пунктів, можуть своїми діями спричинити загибель та послаблення екологічної стійкості дерев. Так, свердління отворів та прорубування кори в дереві призводить до зараження їх різного року інфекціями, внаслідок чого розпочинаються процеси гниття деревини, що в подальшому позначається на якісному стані дерев та його здатності протистояти несприятливим погоднім умовам.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомляє, що заготівля деревних соків у межах населених пунктів є порушенням пункту 4.2. «Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах», відповідальність за яку передбачено ст. 152 КУпАП та тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 до 1700 грн.