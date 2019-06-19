Сьогодні відійшов у вічність один із найстаріших священнослужителів Тернопільщини

Сьогодні, 19 червня, на 96-му році життя упокоївся у Господі один із найстаріших священнослужителів Тернопільщини о. Григорій Хом’як.

Колишньому Лановецькому благочинному і настоятелю храму Покрови Пресвятої Богородиці, отцю Григорію у 1992 році вдалось переконати майже все духовенство району перейти до УПЦ КП. Священик завжди брав участь в поминальних заходах, які проводились на Лановеччині з нагоди державних та ювілейних дат українського державотворення.

Сьогодні о 18 год відбудеться літія у домі спочилого, після чого тіло священника перенесуть у Свято-Покровський храм м. Лановець, у якому о. Григорій служив майже пів століття. О 19 год розпочнеться панахида. Похорон розпочнеться завтра о 9 год ранку, який очолить Архієпископ Нестор.