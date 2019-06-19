Новини Тернополя 

Сьогодні відійшов у вічність один із найстаріших священнослужителів Тернопільщини

Irena 0 View Прокоментуй!

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐ°Ð½Ð¾Ð²ÐµÑÑÐºÐ° ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ð½Ð° ÑÐ°Ð´Ð°.Сьогодні, 19 червня, на 96-му році життя упокоївся у Господі  один із найстаріших священнослужителів Тернопільщини о. Григорій Хом’як.

Колишньому Лановецькому благочинному і настоятелю храму Покрови Пресвятої Богородиці, отцю Григорію у 1992 році вдалось переконати майже все духовенство району перейти до УПЦ КП. Священик завжди брав участь в поминальних заходах, які проводились на Лановеччині з нагоди державних та ювілейних дат українського державотворення.

Сьогодні о 18 год відбудеться літія у домі спочилого, після чого тіло священника перенесуть у Свято-Покровський храм м. Лановець, у якому о. Григорій служив майже пів століття. О 19 год розпочнеться панахида. Похорон розпочнеться завтра о 9 год ранку, який очолить Архієпископ Нестор.

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