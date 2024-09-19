Мешканку Чорткова зловили на крадіжці

До співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя Хмельниччини про те, що з квартири його 79-річної матері, яка проживає в Чорткові, невідома особа викрала 8 тисяч гривень. Чоловік виявив зникнення грошей під час чергового візиту до родички.

На місці події поліцейські не виявили слідів проникнення сторонніх осіб до квартири. Під час з’ясування обставин встановили, що до крадіжки причетна 40-річна жителька Чорткова, яка доглядала за потерпілою і допомагала їй по господарству. Гроші вона викрала ще у серпні. Запримітивши, де пенсіонерка зберігає кошти, непомітно витягнула їх звідти і згодом витратила.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Триває досудове розслідування.