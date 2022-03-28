На Тернопільщині під час пожежі сухої трави травмувалася 43-річна жінка

Пожежа сухої трави трапилася у суботу, 26 березня, у селі Порохова Бучацької територіальної громади.

Близько 14.20 вогонь спалахнув на відкритій території площею орієнтовно 5 га.

Пожежу ліквідовано місцевими пожежними командами сіл Стінка та Зубець. Внаслідок пожежі травмовано місцеву жительку, 1979 року народження. Потерпілу з діагнозом “отруєння продуктами горіння” госпіталізовано до Бучацької міської лікарні.

За даними обласного управління ДСНС, лише 26 березня, на Тернопільщині виникло 46 пожеж в природних екосистемах. А з початку року в області вже зареєстровано 472 пожежі на площі понад 583 га.