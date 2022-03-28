На Тернопільщині релігійні громади виходять з-під московського патріархату. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Православної церкви України перейшли 4 релігійні громади Тернопільської області. Про це Суспільному розповів архиєпископ Тернопільський і Кременецький Православної Церкви України Нестор.

За його словами, українські священики почали звершувати богослужіння у двох громадах на Вишнівеччині, в одній на Збаражчині та в одній на Кременеччині. Там рішення про перехід ухвалили на загальних зборах парафії.

Суспільне Тернопіль Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Православної Церкви України Нестор

“Від 2014 року, від початку війни, то вже перейшло 40 громад. Звичайно, це не така велика цифра, як в інших областях. У нас московського патріархату в 10 разів менше, ніж, приміром, на Хмельниччині чи Вінничині. Тому у відсотковому відношенні, мабуть, Тернопільщина стоїть на першому місці”, – повідомив архиєпископ.

Мирослава Західна/Суспільне Тернопіль Церква Кузьми і Дем’яна у селі Хотовиця на Кременеччині

Вийшла з-під московського патріархату Церква Кузьми і Дем’яна у селі Хотовиця на Кременеччині. Її новий настоятель Володимир Очеретнюк каже, що за це рішення проголосували 125 жителів села, 20 людей утрималися, а 15 були проти. Тепер службу в церкві відправляють українською мовою.

Мирослава Західна/Суспільне Тернопіль Під час відправи на службі Божій

За словами настоятеля, церква Кузьми і Дем’яна у селі єдина. Щонеділі та у великі свята о 12 годині на службу Божу збираються люди.

До церкви прийшла сім’я Стецюків. Віта після одруження переїхала до чоловіка в Хотовицю. Жінка розповідає, церкву не відвідувала через конфлікт з колишнім священиком.

Мирослава Західна/Суспільне Тернопіль Почало ходити до храму подружжя Стецюків

“Коли я прийшла вперше, тоді ще церква була під московським патріархатом. У мене народилася дитинка, тодішній священик її похрестив. Після хрестин мені треба було прийти до виводу. Коли я прийшла, то він мене з храму вигнав. Сказав, що я грішниця. Не знаю, як там правильно по-Божому, але я знаю точно, що я є хрещена, я є вінчана. Він сказав, що мені треба перехреститися, перевінчатися. Тому що він не визнає Української церкви”, – розповіла жінка.

Після того, як церква вийшла з-під московського патріархату, сім’я Стецюків ходить на відправи щонеділі.

63-річна Світлана Сімора ставить свічку за мир в Україні. Жінка розповідає, її онука – військовослужбовиця.

“Хай Бог береже всіх наших солдатів. Ми за мир. Ми Богу дякуємо, що Бог нас почув, і ми перейшли на українську, рідну і доступну нам мову”.

Суспільне Тернопіль У церкві Кузьми і Дем’яна

До церкви також прийшов В’ячеслав Вуйко. Чоловік розповідає, попередній настоятель церкви правив 10 років та з московського патріархату виходити не захотів.

“На Україну напала велика біда, тому треба багато молитися. Не поминати того Кирила, як раніше було. А поминати людину, яка за нас молиться. А той Кирило ще благословляє росіян на війну проти нас. То як за нього молитися?”

Мирослава Західна/Суспільне Тернопіль Настоятель церкви ієрей Володимир Очеретнюк

Нового настоятеля церкви обрали жителі села. Ним став ієрей Володимир Очеретнюк. Священик каже, впродовж місяця відправив шість служб за українських захисників.

“Як діти йдуть у перший клас, так само і ми починаємо тут все з нуля. Створили новий хор. Вони вчаться, я біля них вчуся, щось я їх вчу, щось вони мені розказують, як тут було. Ми стараємося, щоби все було гарно, щоби нікого не образити. Хай в храмі служиться, як має служитися”.

Суспільне Тернопіль Церковний хор

З попереднім настоятелем церкви Кузьми і Дем’яна у Хотовиці журналістам Суспільного зв’язатися не вдалося.

Нагадаємо, загалом на Тернопільщині зареєстровано майже сто релігійних громад московського патріархату.