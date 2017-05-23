На Тернопільщині підробили рішення сесії про виділення 4 га землі

Козівським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури спільно із працівниками поліції виявлено факт підроблення рішень сесій однієї із сільських рад щодо виділення земельних ділянок фізичним особам.

Встановлено, що службові особи сільради у 2012 році підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування, які надалі стали підставою отримання місцевими жителями Державних актів на землю загальною площею 4 га вартістю понад 70 тис грн. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення). Триває досудове розслідування. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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