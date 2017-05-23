На Тернопільщині незнайомець побив чоловіка в голову, обікрав і втік

Чоловік повідомив, що у Зборові він випадково познайомився з незнайомцем. Чоловіки вирішили випити та вирушили до місцевої крамниці.

Після покупки алкоголю, новий товариш наніс декілька ударів заявнику в голову. Допоки потерпілий приходив до тями, зловмисник забрав у чоловіка мобільний телефон та спиртне, яке мали намір випити спільно. Грабіжник залишив чоловіка та втік у невідомому напрямку.

Працівники поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився мешканець села Годів. Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та нанесення тілесних ушкоджень.

Відносно підозрюваного відкрито кримінальне провадження згідно частини 2 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Триває слідство.