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Новини Тернополя 

На Тернопільщині піротехніки знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни

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14 липня поблизу села Кабарівці Зборівської територіальної громади піротехніки ДСНС вилучили та знищили артилерійський снаряд калібром 76 мм.

Вибухонебезпечний предмет виявили напередодні у полі за межами населеного пункту.
⚠️ Нагадуємо: у разі виявлення підозрілого предмета не торкайтеся його, не намагайтеся переміщати чи самостійно знешкоджувати.

Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей поблизу та повідомте про знахідку за номерами 101 або 102

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