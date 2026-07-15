На Тернопільщині піротехніки знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни
14 липня поблизу села Кабарівці Зборівської територіальної громади піротехніки ДСНС вилучили та знищили артилерійський снаряд калібром 76 мм.
Вибухонебезпечний предмет виявили напередодні у полі за межами населеного пункту.
Нагадуємо: у разі виявлення підозрілого предмета не торкайтеся його, не намагайтеся переміщати чи самостійно знешкоджувати.
Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей поблизу та повідомте про знахідку за номерами 101 або 102