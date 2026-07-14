Сецесійний світлик столітньої давності повернули на фасад школи у Тернополі

Сецесійний світлик повернувся на фасад школи на Грушевського. Його встановили тут понад сто років тому.

У 1911 році цю будівлю проєктували у Відні як нову гімназію для міста, що швидко росло. Круглий світлик освітлював вхідний простір, а вийшов, імовірно, з тієї ж майстерні, що й ковані двері Домініканського костелу та кругле вікно залізничного вокзалу.

У 2024-му світлик демонтували під час заміни вікон. До реставраторів він потрапив пошматованим на фрагменти. Пів року у львівській майстерні Karpiv Restorer його збирали по частинах і повертали автентичний колір. Минулої п’ятниці на місце встановили матове скло. Вікно вдома.

Шлях до цього дня був непростим. Переговори тривали довго і давалися важко, але завершилися компромісом, прийнятним для обох сторін. Дякуємо всім, хто був відкритий до діалогу. Дякуємо департаменту культури та туризму ТОВА за швидку реакцію, розслідування та припис, який зобов’язав власників будівлі повернути її. Окрема подяка Маряні Зварич та ТМР за сприяння поверненню вікна усіма можливими і неможливими способами.

Та найбільша подяка — вам. Кожному й кожній, хто задонатив на реставрацію. Незалежно від суми, саме з ваших внесків склалося понад 120 тисяч гривень, які повернули місту цю деталь. І дякуємо всім, хто два роки питав: “Де вікно?”. Ви не дали цій історії загубитися.

Велика подяка Василю Карпіву та Тетяні Балуковій — Ваш професійний підхід був нашою опорою впродовж усієї історії, а особливо на засіданні консультативної ради.

Ну і, звісно, окрема велика подяка Karpiv Restorer! Дякуємо за фахову й дбайливу роботу. Без вас ця реставрація була б недосконалою.

Втрачене можна повернути, коли громада не мовчить. Сьогодні Тернопіль став на одну деталь ціліснішим. Дякуємо, що ви поруч