Подорожчання до 40%: Тернопільський педагогічний університет затвердив ціни для вступників

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (ТНПУ) очолив рейтинг найкращих педагогічних університетів країни та уже затвердив вартість навчання для вступників у 2026-2027 навчальному році. Ціни зросли до 40%.

До найдорожчих спеціальностей у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (від 51 тис. грн за рік) можна зарахувати: «Туризм та рекреація. Міжнародний туризм та крос-культурні комунікації», «Філологія (Англійсько-український переклад)», «Психологія», «Журналістика». Для спеціальності «Психологія» ріст ціни за рік становить 40%, для інших від 26% до 30%.

До найдешевших спеціальностей (39,9 тис. грн за рік) можна віднести: «Професійна освіта (Цифрові технології, комп’ютерні технології)», «Філософія (Аналітика суспільних процесів)», «Середня освіта (Фізична культура)», «Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література/Польська мова і література, українська мова і література)». Ціни на ці спеціальності зросли приблизно на 16–17%.

Вартість навчання на першому курсі Тернопільського педагогічного університету імені Гнатюка у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Середня освіта (Географія) – 44 тис. грн

Географія та регіональні студії – 49,9 тис. грн

Екологія – 43,9 тис. грн

Науки про Землю – 44 тис. грн

Туризм та рекреація – 49,9 тис. грн

Туризм та рекреація. Міжнародний туризм та крос-культурні комунікації – 51,9 тис. грн

Середня освіта (Англійська мова, німецька/французька мови та літератури, зарубіжна література) – 49,9 тис. грн

Середня освіта (Французька, англійська мови та літератури, зарубіжна література) – 49,9 тис. грн

Середня освіта (Німецька, англійська мови та літератури, зарубіжна література) – 49,9 тис. грн

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська (Англійсько-український переклад) – 51 тис. грн

Професійна освіта (Цифрові технології, комп’ютерні технології) – 39,9 тис. грн

Професійна освіта (Цифрові технології, смарттехнології та цифрове проєктування) – 44 тис. грн

Професійна освіта (Транспорт/Логістика та англійська мова) – 49,9 тис. грн

Середня освіта (Технології/Технології та фізична культура) – 44 тис. грн

Професійна освіта (Будівництво та зварювання) – 44 тис. грн

Професійна освіта (Енергетика, електротехніка, електромеханіка/смарттехнології технології в енергетиці) – 44 тис. грн

Історія та археологія – 48 тис. грн

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 44 тис. грн

Філософія (Аналітика суспільних процесів) – 39,9 тис. грн

Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво/Образотворче мистецтво) – 44 тис. грн

Дизайн (Графічний дизайн/Дизайн одягу/Дизайн середовища) – 43,9 тис. грн

Образотворче мистецтво та реставрація – 43,9 тис. грн

Перформативні мистецтва (Хореографія/Акторське мистецтво) – 44 тис. грн

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Аудіовізуальне мистецтво/Фотомистецтво та візуальні практики) – 43,9 тис. грн

Мистецтво (Музичне мистецтво) – 46,9 тис. грн

Дошкільна освіта – 43,9 тис. грн

Початкова освіта – 43,9 тис. грн

Психологія – 51,9 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 43,9 тис. грн

Спеціальна освіта (Логопедія) – 45,9 тис. грн

Середня освіта (Математика/Математика, інформатика) – 44 тис. грн

Середня освіта (Фізика та астрономія/Фізика, інформатика, основи робототехніки/Фізика, англійська мова) – 44 тис. грн

Середня освіта (Фізика та астрономія/Фізика, англійська мова) – 49,9 тис. грн

Середня освіта (Інформатика/Інформатика, математика, основи STEM-навчання) – 44 тис. грн

Комп’ютерні науки (Інженерія ігрових проектів) – 46,9 тис. грн

Математика (Комп’ютерна математика) – 45,9 тис. грн

Середня освіта (Українська мова і література) – 44 тис. грн

Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова) – 49,9 тис. грн

Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література/Польська мова і література, українська мова і література) – 39,9 тис. грн

Журналістика – 51,9 тис. грн

Середня освіта (Фізична культура) – 39,9 тис. грн

Фізична культура і спорт – 44 тис. грн

Фізична культура і спорт (Адаптивний спорт) – 44 тис. грн

Середня освіта (Хімія) – 44 тис. грн

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 44 тис. грн

Біологія та біохімія – 44 тис. грн

Середня освіта (Природничі науки) – 44 тис. грн

Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія) – 46,9 тис. грн

Публічне управління та адміністрування. Соціальна робота та консультування. Філологія/Соціальна інклюзія та людський розвиток – 48,6 тис. грн

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