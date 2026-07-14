Подорожчання до 40%: Тернопільський педагогічний університет затвердив ціни для вступників
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (ТНПУ) очолив рейтинг найкращих педагогічних університетів країни та уже затвердив вартість навчання для вступників у 2026-2027 навчальному році. Ціни зросли до 40%.
До найдорожчих спеціальностей у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (від 51 тис. грн за рік) можна зарахувати: «Туризм та рекреація. Міжнародний туризм та крос-культурні комунікації», «Філологія (Англійсько-український переклад)», «Психологія», «Журналістика». Для спеціальності «Психологія» ріст ціни за рік становить 40%, для інших від 26% до 30%.
До найдешевших спеціальностей (39,9 тис. грн за рік) можна віднести: «Професійна освіта (Цифрові технології, комп’ютерні технології)», «Філософія (Аналітика суспільних процесів)», «Середня освіта (Фізична культура)», «Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література/Польська мова і література, українська мова і література)». Ціни на ці спеціальності зросли приблизно на 16–17%.
Вартість навчання на першому курсі Тернопільського педагогічного університету імені Гнатюка у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Середня освіта (Географія) – 44 тис. грн
- Географія та регіональні студії – 49,9 тис. грн
- Екологія – 43,9 тис. грн
- Науки про Землю – 44 тис. грн
- Туризм та рекреація – 49,9 тис. грн
- Туризм та рекреація. Міжнародний туризм та крос-культурні комунікації – 51,9 тис. грн
- Середня освіта (Англійська мова, німецька/французька мови та літератури, зарубіжна література) – 49,9 тис. грн
- Середня освіта (Французька, англійська мови та літератури, зарубіжна література) – 49,9 тис. грн
- Середня освіта (Німецька, англійська мови та літератури, зарубіжна література) – 49,9 тис. грн
- Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська (Англійсько-український переклад) – 51 тис. грн
- Професійна освіта (Цифрові технології, комп’ютерні технології) – 39,9 тис. грн
- Професійна освіта (Цифрові технології, смарттехнології та цифрове проєктування) – 44 тис. грн
- Професійна освіта (Транспорт/Логістика та англійська мова) – 49,9 тис. грн
- Середня освіта (Технології/Технології та фізична культура) – 44 тис. грн
- Професійна освіта (Будівництво та зварювання) – 44 тис. грн
- Професійна освіта (Енергетика, електротехніка, електромеханіка/смарттехнології технології в енергетиці) – 44 тис. грн
- Історія та археологія – 48 тис. грн
- Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 44 тис. грн
- Філософія (Аналітика суспільних процесів) – 39,9 тис. грн
- Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво/Образотворче мистецтво) – 44 тис. грн
- Дизайн (Графічний дизайн/Дизайн одягу/Дизайн середовища) – 43,9 тис. грн
- Образотворче мистецтво та реставрація – 43,9 тис. грн
- Перформативні мистецтва (Хореографія/Акторське мистецтво) – 44 тис. грн
- Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Аудіовізуальне мистецтво/Фотомистецтво та візуальні практики) – 43,9 тис. грн
- Мистецтво (Музичне мистецтво) – 46,9 тис. грн
- Дошкільна освіта – 43,9 тис. грн
- Початкова освіта – 43,9 тис. грн
- Психологія – 51,9 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 43,9 тис. грн
- Спеціальна освіта (Логопедія) – 45,9 тис. грн
- Середня освіта (Математика/Математика, інформатика) – 44 тис. грн
- Середня освіта (Фізика та астрономія/Фізика, інформатика, основи робототехніки/Фізика, англійська мова) – 44 тис. грн
- Середня освіта (Фізика та астрономія/Фізика, англійська мова) – 49,9 тис. грн
- Середня освіта (Інформатика/Інформатика, математика, основи STEM-навчання) – 44 тис. грн
- Комп’ютерні науки (Інженерія ігрових проектів) – 46,9 тис. грн
- Математика (Комп’ютерна математика) – 45,9 тис. грн
- Середня освіта (Українська мова і література) – 44 тис. грн
- Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова) – 49,9 тис. грн
- Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література/Польська мова і література, українська мова і література) – 39,9 тис. грн
- Журналістика – 51,9 тис. грн
- Середня освіта (Фізична культура) – 39,9 тис. грн
- Фізична культура і спорт – 44 тис. грн
- Фізична культура і спорт (Адаптивний спорт) – 44 тис. грн
- Середня освіта (Хімія) – 44 тис. грн
- Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 44 тис. грн
- Біологія та біохімія – 44 тис. грн
- Середня освіта (Природничі науки) – 44 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія) – 46,9 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування. Соціальна робота та консультування. Філологія/Соціальна інклюзія та людський розвиток – 48,6 тис. грн