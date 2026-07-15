Виманив у матері зниклого безвісти військовослужбовця 2000 доларів США та 70 000 грн — судитимуть псевдоволонтера на Тернопільщині

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чорткова на Тернопільщині, який обманом заволодів грошима матері військового. Його обвинувачують у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України)

За даними слідства, 3 червня цього року чоловік зустрівся з мешканкою Золотниківської громади, син якої зник безвісти на фронті. Представився волонтером. Чоловік запевнив жінку, нібито її син перебуває в полоні й невдовзі його мають обміняти, тому зараз терміново потрібно зібрати його особисті речі.

Згодом шахрай зателефонував матері бійця та заявив, що на лікування сина необхідно терміново знайти 4000 доларів США. Повіривши чоловіку, жінка повідомила, що не має такої великої суми, і віддала йому усі свої заощадження – 70 000 гривень та 2000 доларів США.

У червні 2026 року чоловіку було повідомлено про підозру.

Раніше він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та інші майнові злочини. Зараз він скористався ще й підробленим посвідченням водія, пред’явивши його у поліції. Тому його судитимуть ще й за пособництво підроблення посвідчення (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України) та у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №3 (м. Теребовля) ГУНП в Тернопільській області.

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