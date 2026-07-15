У Канаді зібрали 18 тисяч доларів для України: RIY Vancouver провела українсько-грузинський благодійний пікнік

Українська громада Великого Ванкувера вкотре продемонструвала силу єдності та підтримки України. Благодійна організація RIY Vancouver провела Ukrainian Georgian Charity Picnic, під час якого вдалося зібрати 18 тисяч канадських доларів на допомогу українським військовим.

Спочатку організатори планували зібрати 7 тисяч доларів на медевакуаційний автомобіль для підрозділу 77-ї окремої аеромобільної бригади, де служить брат волонтерки Тетяни Хажомії. Однак завдяки активній підтримці громади вдалося перевищити заплановану суму більш ніж удвічі.

Захід відвідали близько 600–700 людей. Для гостей підготували українські та грузинські страви, благодійну лотерею, музичну програму, дитячі розваги та численні активності для всієї родини.

Організатором події виступила команда RIY Vancouver — волонтерська ініціатива українців Канади, яка від початку повномасштабного вторгнення допомагає українським захисникам тактичною медициною, медевакуаційним транспортом, дронами, оптикою та іншим необхідним обладнанням.

Серед організаторів заходу були засновники та активісти RIY Vancouver Олександр Воробець, Віталій Кубацький, Іван Палка, Лілія Ратушна, Ксенія Левчук, Світлана Каралаш, Тарас Ратушний, Олексій Руссо, Роман Ковалик, Ілля Богушевський та Володимир Михайлишин. Разом із десятками волонтерів вони забезпечили підготовку заходу, координацію роботи різних локацій, проведення благодійної лотереї та збір коштів для України.

До успіху заходу долучилися представники української та грузинської діаспор, волонтери, місцеві підприємці та благодійники. Для лотереї та аукціонів вони надали десятки подарунків — від сертифікатів на послуги та відпочинок до мистецьких робіт, ювелірних виробів, спортивних сувенірів і гастрономічних подарунків.

Особливу атмосферу свята створили грузинська та українська кухні, благодійні ярмарки, музичні виступи, дитячі розваги та тематичні локації для всієї родини. Окремою популярністю користувалися благодійна лотерея та дитяча зона з аквагримом.

Важливу роль в організації події відіграли партнери RIY Vancouver. Підтримку заходу надали Holy Eucharist Cathedral у Нью-Вестмінстері, Ірина Дзьобко, отець Михайло Озорович, Конгрес українців Канади, радіо «Діаспора», Віталій Гончарук та компанія Etalon Group, художниця Олеся Гудима, Юрій Дмитраш (ByPrint), Дмитро Устіловський, Сергій Максимчук та Андрій Конобевський. Завдяки їхній допомозі вдається регулярно реалізовувати масштабні благодійні ініціативи на підтримку України.

У RIY Vancouver наголошують, що результат пікніка вкотре довів: українська громада Канади залишається згуртованою, небайдужою та готовою підтримувати Україну конкретними справами.

Зібрані 18 тисяч канадських доларів спрямують на допомогу українським військовим та реалізацію нових волонтерських проєктів для потреб фронту.

🇺🇦🇬🇪 Разом українська та грузинська громади Ванкувера довели: навіть за тисячі кілометрів від Батьківщини можна щодня наближати українську перемогу.