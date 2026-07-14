Безпечний освітній простір на Тернопільщині: кожна п’ята школа не має достатнього укриття, а десятки тисяч дітей — доступу до психолога

На Тернопільщині завершили третій цикл регіонального моніторингу якості організації безпечного освітнього простору в закладах освіти. Дослідження охопило всі громади області та виявило низку системних проблем, які необхідно вирішити до початку нового навчального року.

Моніторинг провело управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області спільно з фахівцями ДСНС. В анкетуванні взяли участь 6177 респондентів — керівники закладів освіти, педагоги, батьки та учні.

Багато учасників освітнього процесу не відчули покращення безпеки

Попри позитивні зміни останніх років, значна частина опитаних вважає, що безпекові умови в закладах освіти суттєво не змінилися з 2023 року. Такої думки дотримуються:

27% керівників дитячих садків;

21,7% учнів шкіл;

майже 20% батьків школярів.

Особливо критично ситуацію оцінюють учні закладів загальної середньої освіти, які демонструють найнижчий рівень задоволеності безпековими умовами серед усіх категорій респондентів.

Укриттів бракує для понад 13 тисяч дітей і працівників

Найгострішою проблемою залишається недостатня місткість укриттів.

За даними моніторингу:

126 шкіл та 7 філій мають укриття, які не можуть одночасно вмістити всіх учнів і працівників;

дефіцит місць у шкільних укриттях становить 10 763 місця;

у дитсадках бракує ще 2 273 місць.

Найбільша потреба у додаткових укриттях зафіксована у Тернопільській, Кременецькій, Збаразькій, Чортківській, Заліщицькій, Бучацькій та низці інших громад.

Частина закладів працює очно всупереч безпековим вимогам

Попри нестачу місць в укриттях:

100 шкіл;

7 філій;

59 дитячих садків

продовжують працювати виключно в очному форматі.

У Державній службі якості освіти наголошують, що така практика суперечить вимогам законодавства щодо забезпечення максимально безпечної форми освітнього процесу.

Навчання під час тривоги можливе далеко не всюди

Повноцінно продовжувати уроки в укриттях можуть лише:

17,4% шкіл;

32,2% філій;

34,5% дитсадків.

У більшості закладів можливості для проведення занять під час повітряної тривоги залишаються обмеженими.

Серед основних проблем укриттів респонденти назвали:

недостатню вентиляцію;

неналежні санітарно-гігієнічні умови;

відсутність швидкісного інтернету;

нестачу меблів;

недоступність для дітей з особливими освітніми потребами.

Майже половина укриттів недоступні для маломобільних осіб

Питання безбар’єрності залишається одним із найслабших напрямків.

Наявність умов доступності укриттів підтвердили лише:

40,9% керівників дитсадків;

58,3% керівників шкіл;

36,4% керівників закладів позашкільної освіти.

Школи досі недостатньо захищені технічно

Системи відеоспостереження встановлені лише у:

33,1% шкіл;

17,2% дитсадків;

27,8% позашкільних закладів.

Металодетектори або інші системи контролю доступу мають менше 3% закладів освіти області.

У багатьох установах охорону фактично забезпечують чергові працівники, а не професійні служби чи сучасні технічні засоби.

Власні системи оповіщення мають далеко не всі

Моніторинг показав, що значна частина закладів освіти продовжує отримувати сигнали про повітряну тривогу через мобільні телефони або зовнішні сирени.

Власні системи оповіщення відсутні майже у половині дитсадків і закладів позашкільної освіти.

Проблеми з кібербезпекою

Сучасні системи фільтрації інтернет-трафіку встановлені лише у:

11,2% шкіл;

1,6% дитсадків;

2,8% закладів позашкільної освіти.

Ліцензійні антивірусні програми використовують менш ніж 8% шкіл області.

Майже кожен п’ятий учень оцінює рівень інтернет-безпеки у своєму закладі як поганий або дуже поганий.

Кожен третій заклад освіти не має медичного працівника

За результатами моніторингу:

у 47,1% дитсадків;

у 35,7% шкіл

відсутні штатні медичні працівники.

Це ускладнює медичний супровід дітей, профілактичну роботу та оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

Десятки тисяч дітей не мають доступу до психолога

Однією з найсерйозніших проблем залишається кадровий дефіцит психологічної служби.

Практичні психологи або соціальні педагоги працюють лише у:

54,5% шкіл;

21,9% дитсадків;

8,3% закладів позашкільної освіти.

Через це без постійної психологічної підтримки залишаються:

14 874 учні шкіл;

7 159 вихованців дитячих садків.

У двох громадах області — Колиндянській та Саранчуківській — жодна школа не забезпечена психологом чи соціальним педагогом.

За підсумками моніторингу фахівці наголошують: головними викликами перед початком 2026/2027 навчального року залишаються розширення укриттів, забезпечення їх безбар’єрності, посилення технічної безпеки закладів освіти, а також вирішення проблеми нестачі медичних і психологічних працівників.