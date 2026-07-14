9 000 доларів США за переправлення в Угорщину – на Тернопільщині викрито 2 мешканців Львівщини
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За процесуального керівництва прокурорів Бережанської окружної прокуратури повідомили про підозру двом особам в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Чоловік і жінка зі Львівщини намагалися «допомогти» військовозобов’язаному незаконно виїхати до Угорщини.
Клієнт, який шукав спосіб потрапити за кордон, знайшов організаторів та переписувався з ними в месенджері WhatsApp. Вони домовилися про ціну – 9 000 доларів США. Оплата мала проходити у два етапи: спочатку 6 000 доларів у місті Бережанах, а решту 3 000 доларів — уже після успішного перетину кордону.
Для зустрічі та інструктажу до Бережан приїхали чоловік, який раніше вже мав судимість за розбій, та жінка, яка саме цього дня повернулася в Україну з-за кордону. Вони зустрілися з військовозобов’язаним в обумовленому місці, детально розповіли йому про маршрут через Закарпаття. Також дали поради, як оминати перешкоди, та пояснили послідовність дій після прибуття до сусідньої країни.
Одразу після того, як у салоні автомобіля Audi спільники одержали першу частину суми в розмірі 6 000 доларів, їх затримали правоохоронці.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Розслідування- відділ поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП, супровід – Управління міграційної поліції ГУНП в області.
Чоловік і жінка зі Львівщини намагалися «допомогти» військовозобов’язаному незаконно виїхати до Угорщини.
Клієнт, який шукав спосіб потрапити за кордон, знайшов організаторів та переписувався з ними в месенджері WhatsApp. Вони домовилися про ціну – 9 000 доларів США. Оплата мала проходити у два етапи: спочатку 6 000 доларів у місті Бережанах, а решту 3 000 доларів — уже після успішного перетину кордону.
Для зустрічі та інструктажу до Бережан приїхали чоловік, який раніше вже мав судимість за розбій, та жінка, яка саме цього дня повернулася в Україну з-за кордону. Вони зустрілися з військовозобов’язаним в обумовленому місці, детально розповіли йому про маршрут через Закарпаття. Також дали поради, як оминати перешкоди, та пояснили послідовність дій після прибуття до сусідньої країни.
Одразу після того, як у салоні автомобіля Audi спільники одержали першу частину суми в розмірі 6 000 доларів, їх затримали правоохоронці.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Розслідування- відділ поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП, супровід – Управління міграційної поліції ГУНП в області.