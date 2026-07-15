Частина Тернопільщини досі без світла через негоду

У селах Великогаївської громади тривають роботи з відновлення електропостачання після негоди. Наразі складна ситуація зі світлом зберігається в окремих населених пунктах громади.

Про це повідомив Великогаївський сільський голова Олег Кохман.

За його словами, аварійні бригади РЕМ працюють у селах Скоморохи, Прошова та Козівка, де ліквідовують наслідки стихії та відновлюють електропостачання.

«Електрики обіцяють якнайшвидше повернути світло в будинки наших жителів», – зазначив Олег Кохман після спілкування з працівниками ремонтних бригад.

Очільник громади закликав жителів зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже фахівці продовжують працювати над усуненням пошкоджень електромереж.

Точні терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт наразі не повідомляються.