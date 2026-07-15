Зник безвісти ще у червні 2024 року, – Ангелом додому повертається захисник Мирослав Музичук з Тернопільщини

Борсуківська громада отримала трагічну звістку про втрату свого Захисника – Музичука Мирослава Ярославовича, 1997 року народження, жителя села Нападівка, повідомляють на сторінці громади.



Відповідно до офіційного сповіщення командира військової частини та на підставі рішення суду, Мирослава Музичука оголошено померлим внаслідок бойових дій під час виконання службових обов’язків із захисту Батьківщини. Воїн зник безвісти 3 червня 2024 року в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області.



Мирослав став на захист України ще у 2016 році, мужньо виконуючи військовий обов’язок до останнього.



Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Героя. Розділяємо ваш невимовний біль і схиляємо голови у скорботі.



Зустріч Героя завтра, 16 липня, орієнтовно об 11:00 год. у Борсуках біля каплички. Кортеж їхатиме через Вишнівець.

Поділіться:









