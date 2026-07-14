На Тернопільщині заявили про тиск на директорку школи через «особисту відданість»

У Мельнице-Подільській громаді на Тернопільщині виник резонанс навколо непродовження контракту директорки однієї зі шкіл. Про ситуацію у Facebook повідомила дружина загиблого Героя України Олега Барни — Ольга Барна.

За її словами, після завершення контракту керівниці закладу освіти голова громади нібито вирішив не продовжувати його без проведення належного конкурсу. Водночас найбільше обурення викликали твердження про те, що під час розмови директорці начебто запропонували продемонструвати особисту відданість очільнику громади.

«Директорка відмовилася. Вона відповіла, що готова сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, але лише в межах закону, а не на основі особистої лояльності до будь-кого», – написала Ольга Барна.

Вона наголосила, що в посадових обов’язках керівника закладу освіти йдеться про відповідальність за якість освіти, безпеку дітей, роботу педагогічного колективу та фінансово-господарську діяльність, але немає вимоги щодо особистої відданості посадовцям.

За словами Ольги Барни, колектив школи занепокоєний не лише зміною керівника, а й можливими наслідками для роботи закладу. Вона висловила побоювання, що школа може перетворитися із простору освіти та розвитку на інструмент виконання чужої волі.

«Сильна громада починається не з “сильної руки”. Вона починається з поваги до закону, до людей і до професійної гідності», – зазначила вона.